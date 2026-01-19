Вареницы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Сочные и нежные, они могут быть как постными, так и со шкварочками, маслом или сметаной. И даже если вы никогда не готовили их сами, пора попробовать эту классическую украинскую вкуснятину.

Тесто для вареников — это основа блюда. От его эластичности и правильной текстуры зависит, будут ли вареницы нежными, а начинка — сочной. А правильная зажарка из лука, сала и чеснока добавляет неповторимый аромат и вкус, превращает простые ингредиенты в настоящий кулинарный шедевр. Вареницы можно приготовить быстро и без сложной подготовки, а результат обязательно порадует и детей, и взрослых, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Тесто

Вода 300 мл

Мука 550 г (+50 г для присыпки)

Соль ½ ст. л

Зажарка

Сало 200 г

Лук репчатый 1 шт.

Масло 50 мл

Чеснок 5 зубчиков

Соль

Приготовление

В миску просеиваем муку. Отдельно воду доводим до кипения, охлаждаем до комнатной температуры и добавляем соль. Вливаем воду в муку и замешиваем эластичное тесто. Оставляем под полотенцем на 30 мин. На сковородку выливаем масло, кладем нарезанный лук и сало, поджариваем до золотистого цвета. Выкладываем зажарку в миску с выжатым чесноком. Раскатываем тонко тесто, нарезаем на квадратики или другие фигурки. Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 5 мин, пока они не всплывут и тесто не проварится. Сливаем воду, добавляем обжаренные лук и чеснок (по желанию — с грибами или шкварками) и перемешиваем.

Вареницы — это не просто блюдо, это традиция, которая объединяет и радует. Они подходят для любого случая, например, быстрого семейного обеда, праздничного стола или ужина с друзьями. Домашние вареницы — это нежность, аромат и вкус, который невозможно забыть.