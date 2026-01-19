ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Вареницы — как приготовить традиционное украинское блюдо

Вареницы — одно из тех блюд, которое объединяет семью за столом и дарит настоящее удовольствие от домашней кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вареницы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареницы tiktok.com_@bude_smachno_razom

Сочные и нежные, они могут быть как постными, так и со шкварочками, маслом или сметаной. И даже если вы никогда не готовили их сами, пора попробовать эту классическую украинскую вкуснятину.

Тесто для вареников — это основа блюда. От его эластичности и правильной текстуры зависит, будут ли вареницы нежными, а начинка — сочной. А правильная зажарка из лука, сала и чеснока добавляет неповторимый аромат и вкус, превращает простые ингредиенты в настоящий кулинарный шедевр. Вареницы можно приготовить быстро и без сложной подготовки, а результат обязательно порадует и детей, и взрослых, а о рецепте их приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Тесто

  • Вода 300 мл

  • Мука 550 г (+50 г для присыпки)

  • Соль ½ ст. л

Зажарка

  • Сало 200 г

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Масло 50 мл

  • Чеснок 5 зубчиков

  • Соль

Приготовление

  1. В миску просеиваем муку. Отдельно воду доводим до кипения, охлаждаем до комнатной температуры и добавляем соль. Вливаем воду в муку и замешиваем эластичное тесто. Оставляем под полотенцем на 30 мин.

  2. На сковородку выливаем масло, кладем нарезанный лук и сало, поджариваем до золотистого цвета. Выкладываем зажарку в миску с выжатым чесноком.

  3. Раскатываем тонко тесто, нарезаем на квадратики или другие фигурки.

  4. Отвариваем вареники в подсоленной кипящей воде 5 мин, пока они не всплывут и тесто не проварится.

  5. Сливаем воду, добавляем обжаренные лук и чеснок (по желанию — с грибами или шкварками) и перемешиваем.

Вареницы — это не просто блюдо, это традиция, которая объединяет и радует. Они подходят для любого случая, например, быстрого семейного обеда, праздничного стола или ужина с друзьями. Домашние вареницы — это нежность, аромат и вкус, который невозможно забыть.

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie