Варить не надо: шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как быстро приготовить кускус и гречку

Сейчас украинцам важно знать, как быстро приготовить блюда и сэкономить при этом электроэнергию.

Шеф-повар Евгений Клопотенко помогает украинцам пережить войну работая на кулинарном фронте и охотно дает полезные советы своим подписчикам.

Недавно в блоге в Instagram он рассказал, как можно быстро приготовить любимую многими гречку или кускус. Шеф-повар предлагает просто запаривать эту крупу горячей водой и можно даже хранить в термосе.

А еще делится маленьким лайфхаком и говорит, что гречку можно даже залить холодной водой, потому что она уже приготовлена, просто высушена.

Напомним, диетолог Светлана Фус рассказала, с чем полезно сочетать гречку для максимальной пользы и вкуса. Гречневая каша с молоком, гречка с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже гречка с сыром. Вариантов много!

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