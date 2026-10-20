ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Ведьмин суп на Хэллоуин с картофельными привидениями: интересный рецепт

Этот суп — идеальный вариант для тематической вечеринки или уютного вечера накануне Хэллоуина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Если вы хотите удивить гостей на Хэллоуин не только украшениями, но и ужином, на странице Albina’s vegan food рассказали о рецепте супа с картофельными привидениями, морковными тыковками и грибами-черепами. Блюдо выглядит жутковато, но прекрасно согревает в прохладный осенний вечер.

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты

фарш (можно веганский)
450 г
небольшой картофель
12 шт.
крупные белые шампиньоны
6 шт.
крупная морковь
2 шт.
сельдерей
2 стебля
большой лук
1 шт.
чеснок
4 зубчика
зеленая фасоль
150 г
измельченные помидоры
425 г
томатная паста
2 ст. л.
овощной или грибной бульон
1,2–1,4 л
соевый соус
2 ст. л.
копченая паприка
1 ч. л.
сушеные травы
1 ч. л.
тмин
½ ч. л.
лавровый лист
2 шт.
соль
чёрный перец
оливковое масло
Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

  1. На картофелинах ножом вырежьте забавные или страшные лица.

  2. На моркови сделайте несколько неглубоких продольных надрезов, а затем нарежьте кружочками, чтобы они напоминали маленькие тыквы.

  3. Шампиньоны разрежьте вдоль на три ломтика и вырежьте на каждом глазки, нос и зубы — получатся миниатюрные грибные черепа.

  4. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло.

  5. Добавьте фарш, разделите его лопаткой на небольшие кусочки и обжаривайте около 5 минут до легкого подрумянивания.

  6. Добавьте нарезанные лук и сельдерей, готовьте ещё 5 мин.

  7. Добавьте измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку, сушеные травы и тмин.

  8. Перемешайте и прогрейте примерно 1 мин, чтобы специи раскрыли свой аромат.

  9. Влейте соевый соус, измельченные помидоры и овощной или грибной бульон.

  10. Добавьте черный перец и лавровый лист.

  11. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10 мин.

  12. Добавьте картофель с вырезанными мордочками и морковные тыковки.

  13. Варите до мягкости овощей.

  14. Затем добавьте зеленую фасоль и грибы-черепи и готовьте ещё 8–10 мин, пока все ингредиенты не станут готовыми.

  15. Удалите лавровый лист, попробуйте суп и при необходимости добавьте соль.

  16. Подавайте горячим, аккуратно разложите картофельные личики и грибные фигурки так, чтобы они оставались заметными.

Хэллоуинское меню может быть одновременно креативным, сытным и по-настоящему вкусным. Немного фантазии, сезонные овощи и несколько жутковатых деталей — и обычный ужин превращается в блюдо, которое точно привлечёт внимание гостей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie