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Ведьмин суп на Хэллоуин с картофельными привидениями: интересный рецепт
Этот суп — идеальный вариант для тематической вечеринки или уютного вечера накануне Хэллоуина.
Если вы хотите удивить гостей на Хэллоуин не только украшениями, но и ужином, на странице Albina’s vegan food рассказали о рецепте супа с картофельными привидениями, морковными тыковками и грибами-черепами. Блюдо выглядит жутковато, но прекрасно согревает в прохладный осенний вечер.
Ингредиенты
- фарш (можно веганский)
- 450 г
- небольшой картофель
- 12 шт.
- крупные белые шампиньоны
- 6 шт.
- крупная морковь
- 2 шт.
- сельдерей
- 2 стебля
- большой лук
- 1 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- зеленая фасоль
- 150 г
- измельченные помидоры
- 425 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- овощной или грибной бульон
- 1,2–1,4 л
- соевый соус
- 2 ст. л.
- копченая паприка
- 1 ч. л.
- сушеные травы
- 1 ч. л.
- тмин
- ½ ч. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- соль
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- чёрный перец
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- оливковое масло
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Приготовление
На картофелинах ножом вырежьте забавные или страшные лица.
На моркови сделайте несколько неглубоких продольных надрезов, а затем нарежьте кружочками, чтобы они напоминали маленькие тыквы.
Шампиньоны разрежьте вдоль на три ломтика и вырежьте на каждом глазки, нос и зубы — получатся миниатюрные грибные черепа.
В большой кастрюле разогрейте оливковое масло.
Добавьте фарш, разделите его лопаткой на небольшие кусочки и обжаривайте около 5 минут до легкого подрумянивания.
Добавьте нарезанные лук и сельдерей, готовьте ещё 5 мин.
Добавьте измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку, сушеные травы и тмин.
Перемешайте и прогрейте примерно 1 мин, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Влейте соевый соус, измельченные помидоры и овощной или грибной бульон.
Добавьте черный перец и лавровый лист.
Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10 мин.
Добавьте картофель с вырезанными мордочками и морковные тыковки.
Варите до мягкости овощей.
Затем добавьте зеленую фасоль и грибы-черепи и готовьте ещё 8–10 мин, пока все ингредиенты не станут готовыми.
Удалите лавровый лист, попробуйте суп и при необходимости добавьте соль.
Подавайте горячим, аккуратно разложите картофельные личики и грибные фигурки так, чтобы они оставались заметными.
Хэллоуинское меню может быть одновременно креативным, сытным и по-настоящему вкусным. Немного фантазии, сезонные овощи и несколько жутковатых деталей — и обычный ужин превращается в блюдо, которое точно привлечёт внимание гостей.