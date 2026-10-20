Ведьмин суп на Хэллоуин с картофельными привидениями: интересный рецепт

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Если вы хотите удивить гостей на Хэллоуин не только украшениями, но и ужином, на странице Albina’s vegan food рассказали о рецепте супа с картофельными привидениями, морковными тыковками и грибами-черепами. Блюдо выглядит жутковато, но прекрасно согревает в прохладный осенний вечер.

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты фарш (можно веганский) 450 г небольшой картофель 12 шт. крупные белые шампиньоны 6 шт. крупная морковь 2 шт. сельдерей 2 стебля большой лук 1 шт. чеснок 4 зубчика зеленая фасоль 150 г измельченные помидоры 425 г томатная паста 2 ст. л. овощной или грибной бульон 1,2–1,4 л соевый соус 2 ст. л. копченая паприка 1 ч. л. сушеные травы 1 ч. л. тмин ½ ч. л. лавровый лист 2 шт. соль чёрный перец оливковое масло

Ведьмин суп на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

На картофелинах ножом вырежьте забавные или страшные лица. На моркови сделайте несколько неглубоких продольных надрезов, а затем нарежьте кружочками, чтобы они напоминали маленькие тыквы. Шампиньоны разрежьте вдоль на три ломтика и вырежьте на каждом глазки, нос и зубы — получатся миниатюрные грибные черепа. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло. Добавьте фарш, разделите его лопаткой на небольшие кусочки и обжаривайте около 5 минут до легкого подрумянивания. Добавьте нарезанные лук и сельдерей, готовьте ещё 5 мин. Добавьте измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку, сушеные травы и тмин. Перемешайте и прогрейте примерно 1 мин, чтобы специи раскрыли свой аромат. Влейте соевый соус, измельченные помидоры и овощной или грибной бульон. Добавьте черный перец и лавровый лист. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10 мин. Добавьте картофель с вырезанными мордочками и морковные тыковки. Варите до мягкости овощей. Затем добавьте зеленую фасоль и грибы-черепи и готовьте ещё 8–10 мин, пока все ингредиенты не станут готовыми. Удалите лавровый лист, попробуйте суп и при необходимости добавьте соль. Подавайте горячим, аккуратно разложите картофельные личики и грибные фигурки так, чтобы они оставались заметными.

Хэллоуинское меню может быть одновременно креативным, сытным и по-настоящему вкусным. Немного фантазии, сезонные овощи и несколько жутковатых деталей — и обычный ужин превращается в блюдо, которое точно привлечёт внимание гостей.

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