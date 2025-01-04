Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вегетарианские стейки с соусом чимичурри: рецепт вкусного блюда из цветной капусты

Вегетарианские стейки с соусом чимичурри: рецепт вкусного блюда из цветной капусты

Стейки из цветной капусты с соусом чемичури / Фото: Credits

Это легкое, насыщенное яркими вкусами блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Стейки из цветной капусты вкусны и очень просты в приготовлении.

На странице thyme_4_cooking поделились отличным рецептом приготовления стейков из цветной капусты с соусом чимичурри.

Ингредиенты

Для стейков:

  • Цветная капуста 1 средняя головка
  • Оливковое масло 2-3 ст. л
  • Соль
  • Черный перец

Для соуса небольшие:

  • Свежие листья петрушки
  • Красный перец 1 шт.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Сушеный орегано 1 ч. л
  • Соль
  • Черный перец
  • Уксус 1 ст. л
  • Оливковое масло 4 ст. л

Приготовление

  1. Разогрейте духовой шкаф до 210°C. Этот этап обеспечит равномерное приготовление стейков и красивую золотисто-коричневую корочку.
  2. Тщательно помойте головку цветной капусты и удалите нижние листья, оставив плодоножку целиком.
  3. Осторожно нашинкуйте цветную капусту толстыми кусками, создавая "стейки". Если некоторые кусочки распадутся – не волнуйтесь, они тоже прекрасно запекаются.
  4. Разложите стейки на смазанный оливковым маслом противень. Щедро приправьте солью, черным перцем и оливковым маслом.
  5. Отправьте в духовку на 25-30 минут. Запекайте до образования золотисто-коричневой корочки и мягкости внутри.
  6. Пока стейки запекаются, приготовьте соус. В кухонный комбайн добавьте петрушку, перец чили, чеснок, орегано, соль и чёрный перец. Смешайте все до однородной смеси. Переложите соус в небольшую миску, добавьте уксус и оливковое масло и тщательно перемешайте.
  7. Выньте стейки из духовки. Нанесите на них соус чемичури с помощью ложки или кулинарной щетки. Подавайте горячими, добавляя еще чуть-чуть свежей зелени для красоты.

Советы:

  • Стейки из цветной капусты прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или гарнир.
  • Добавьте к ним рис, кино или свежий зеленый салат, чтобы у вас был полноценный обед.
  • Для пикантности можно посыпать стейки мелко нарезанными орехами или семенами кунжута.

Эти стейки — настоящая находка для всех, кто ищет полезное и эстетически привлекательное блюдо.

Мы также писали о том, как приготовить цветную капусту с моцареллой.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация