Вегетарианские стейки с соусом чимичурри: рецепт вкусного блюда из цветной капусты

Это легкое, насыщенное яркими вкусами блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Стейки из цветной капусты вкусны и очень просты в приготовлении.
На странице thyme_4_cooking поделились отличным рецептом приготовления стейков из цветной капусты с соусом чимичурри.
Ингредиенты
Для стейков:
- Цветная капуста 1 средняя головка
- Оливковое масло 2-3 ст. л
- Соль
- Черный перец
Для соуса небольшие:
- Свежие листья петрушки
- Красный перец 1 шт.
- Чеснок 3 зубчика
- Сушеный орегано 1 ч. л
- Соль
- Черный перец
- Уксус 1 ст. л
- Оливковое масло 4 ст. л
Приготовление
- Разогрейте духовой шкаф до 210°C. Этот этап обеспечит равномерное приготовление стейков и красивую золотисто-коричневую корочку.
- Тщательно помойте головку цветной капусты и удалите нижние листья, оставив плодоножку целиком.
- Осторожно нашинкуйте цветную капусту толстыми кусками, создавая "стейки". Если некоторые кусочки распадутся – не волнуйтесь, они тоже прекрасно запекаются.
- Разложите стейки на смазанный оливковым маслом противень. Щедро приправьте солью, черным перцем и оливковым маслом.
- Отправьте в духовку на 25-30 минут. Запекайте до образования золотисто-коричневой корочки и мягкости внутри.
- Пока стейки запекаются, приготовьте соус. В кухонный комбайн добавьте петрушку, перец чили, чеснок, орегано, соль и чёрный перец. Смешайте все до однородной смеси. Переложите соус в небольшую миску, добавьте уксус и оливковое масло и тщательно перемешайте.
- Выньте стейки из духовки. Нанесите на них соус чемичури с помощью ложки или кулинарной щетки. Подавайте горячими, добавляя еще чуть-чуть свежей зелени для красоты.
Советы:
- Стейки из цветной капусты прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или гарнир.
- Добавьте к ним рис, кино или свежий зеленый салат, чтобы у вас был полноценный обед.
- Для пикантности можно посыпать стейки мелко нарезанными орехами или семенами кунжута.
Эти стейки — настоящая находка для всех, кто ищет полезное и эстетически привлекательное блюдо.
Мы также писали о том, как приготовить цветную капусту с моцареллой.
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