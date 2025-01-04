Вегетарианские стейки с соусом чимичурри: рецепт вкусного блюда из цветной капусты

Это легкое, насыщенное яркими вкусами блюдо станет настоящим украшением вашего стола. Стейки из цветной капусты вкусны и очень просты в приготовлении.

На странице thyme_4_cooking поделились отличным рецептом приготовления стейков из цветной капусты с соусом чимичурри.

Ингредиенты

Для стейков:

Цветная капуста 1 средняя головка

Оливковое масло 2-3 ст. л

Соль

Черный перец

Для соуса небольшие:

Свежие листья петрушки

Красный перец 1 шт.

Чеснок 3 зубчика

Сушеный орегано 1 ч. л

Соль

Черный перец

Уксус 1 ст. л

Оливковое масло 4 ст. л

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 210°C. Этот этап обеспечит равномерное приготовление стейков и красивую золотисто-коричневую корочку. Тщательно помойте головку цветной капусты и удалите нижние листья, оставив плодоножку целиком. Осторожно нашинкуйте цветную капусту толстыми кусками, создавая "стейки". Если некоторые кусочки распадутся – не волнуйтесь, они тоже прекрасно запекаются. Разложите стейки на смазанный оливковым маслом противень. Щедро приправьте солью, черным перцем и оливковым маслом. Отправьте в духовку на 25-30 минут. Запекайте до образования золотисто-коричневой корочки и мягкости внутри. Пока стейки запекаются, приготовьте соус. В кухонный комбайн добавьте петрушку, перец чили, чеснок, орегано, соль и чёрный перец. Смешайте все до однородной смеси. Переложите соус в небольшую миску, добавьте уксус и оливковое масло и тщательно перемешайте. Выньте стейки из духовки. Нанесите на них соус чемичури с помощью ложки или кулинарной щетки. Подавайте горячими, добавляя еще чуть-чуть свежей зелени для красоты.

Советы:

Стейки из цветной капусты прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или гарнир.

Добавьте к ним рис, кино или свежий зеленый салат, чтобы у вас был полноценный обед.

Для пикантности можно посыпать стейки мелко нарезанными орехами или семенами кунжута.

Эти стейки — настоящая находка для всех, кто ищет полезное и эстетически привлекательное блюдо.

Мы также писали о том, как приготовить цветную капусту с моцареллой.

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