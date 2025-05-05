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Весенний салат с зеленой заправкой: оригинальный рецепт
Это салат, который хочется готовить снова и снова, ведь он идеален для теплого времени года, когда организм стремится к легкости, витаминам и ярким вкусам. Он сочетает в себе нежность капусты, свежесть огурца и кремовость авокадо с ароматной зеленой заправкой на основе йогурта.
Весенний салат с зеленой заправкой, приготовленный кулинаром Ольгой Рябенко, имеет нежный вкус, аромат свежей зелени и кремовую заправку — идеальное сочетание для ланча, ужина или даже легкого перекуса.
Ингредиенты
Для салата
Пекинская капуста 1 кочан
Яйца 4 шт.
Огурец 2шт.
Авокадо 1шт.
Пармезан
Для зеленой заправки
Петрушка 20 г
Щавель 20 г
Мята 5–6 листочков
Натуральный йогурт 150 г
Горчица (дижонская или зернистая) 1 ст. л
Лимонный сок 0,5 ст. л
Масло 30 мл
Вода 50 мл
Соль
Перец
Приготовление
Подготовь овощи, нарежьте пекинскую капусту тонкими полосками, огурцы кружочками или полумесяцами, а авокадо — кубиками.
Отварите яйца, охладите, очистите и порежьте на четвертинки или кубики.
Взбейте заправку: в чашу блендера положи всю зелень, добавьте йогурт, горчицу, сок лимона, растительное масло, воду, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
Соедините овощи, яйца и заправку в большой миске. Перемешайте.
По желанию натрите сверху немного пармезана — он придаст пикантности и глубине вкуса.
Этот салат — воплощение весны на тарелке: свежесть, легкость и польза в одном рецепте. Он подходит как для ежедневного рациона, так и для праздничного стола, придает яркости и удовлетворяет аппетит без ущерба для фигуры.
Приятного аппетита!