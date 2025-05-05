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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Весенний салат с зеленой заправкой: оригинальный рецепт

Это салат, который хочется готовить снова и снова, ведь он идеален для теплого времени года, когда организм стремится к легкости, витаминам и ярким вкусам. Он сочетает в себе нежность капусты, свежесть огурца и кремовость авокадо с ароматной зеленой заправкой на основе йогурта.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Весенний салат с зеленой заправкой: оригинальный рецепт

Весенний салат с зеленой заправкой: оригинальный рецепт / © Credits

Весенний салат с зеленой заправкой, приготовленный кулинаром Ольгой Рябенко, имеет нежный вкус, аромат свежей зелени и кремовую заправку — идеальное сочетание для ланча, ужина или даже легкого перекуса.

Ингредиенты

Для салата

  • Пекинская капуста 1 кочан

  • Яйца 4 шт.

  • Огурец 2шт.

  • Авокадо 1шт.

  • Пармезан

Для зеленой заправки

  • Петрушка 20 г

  • Щавель 20 г

  • Мята 5–6 листочков

  • Натуральный йогурт 150 г

  • Горчица (дижонская или зернистая) 1 ст. л

  • Лимонный сок 0,5 ст. л

  • Масло 30 мл

  • Вода 50 мл

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Подготовь овощи, нарежьте пекинскую капусту тонкими полосками, огурцы кружочками или полумесяцами, а авокадо — кубиками.

  2. Отварите яйца, охладите, очистите и порежьте на четвертинки или кубики.

  3. Взбейте заправку: в чашу блендера положи всю зелень, добавьте йогурт, горчицу, сок лимона, растительное масло, воду, соль и перец. Взбейте до однородной массы.

  4. Соедините овощи, яйца и заправку в большой миске. Перемешайте.

  5. По желанию натрите сверху немного пармезана — он придаст пикантности и глубине вкуса.

Этот салат — воплощение весны на тарелке: свежесть, легкость и польза в одном рецепте. Он подходит как для ежедневного рациона, так и для праздничного стола, придает яркости и удовлетворяет аппетит без ущерба для фигуры.

Приятного аппетита!

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