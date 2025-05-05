Весенний салат с зеленой заправкой: оригинальный рецепт

Это салат, который хочется готовить снова и снова, ведь он идеален для теплого времени года, когда организм стремится к легкости, витаминам и ярким вкусам. Он сочетает в себе нежность капусты, свежесть огурца и кремовость авокадо с ароматной зеленой заправкой на основе йогурта.