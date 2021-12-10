Винегрет: классический рецепт любимого салата

Винегрет, приготовленный из обычных и всем знакомых овощей, своим названием обязан французам.

По большому счету, vinaigrette – это соус, приготовленный на основе растительного масла и уксуса, которым мы и заправляем привычный нам винегрет.

Ингредиенты:

4 картофелины

200 г квашеной капусты

2 соленых огурца

2 свеклы

2 моркови

2 луковицы

1 яблоко

4 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки винного уксуса

черный молотый перец

соль

Приготовление

Картофель, морковь и свеклу отварить, очистить и нарезать мелкими кубиками.

Такой же величины кубиками нарезать очищенный лук, соленые огурцы и яблоко.

Подготовленные овощи соединить и добавить слегка отжатую и измельченную квашеную капусту.

Растительное масло соединить с уксусом, добавить соль и черный молотый перец, растереть до получения однородной эмульсии и заправить винегрет.

На заметку

Винегрет часто готовят с добавлением отварного мяса или запеченной рыбы, соленой сельди, морепродуктов, маринованных или соленых грибов, отварной фасоли и консервированного горошка.

Вкус винегрета станет гораздо насыщеннее, если свеклу, картофель и морковь не отваривать, а запечь.

В заправку для винегрета можно добавить немного горчицы.

Чтобы винегрет не был однотонным, а напоминал красочную мозаику, нарезанную свеклу сначала сбрызните растительным маслом, а затем соедините с остальными овощами.

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