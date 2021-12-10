Винегрет: классический рецепт любимого салата

Винегрет, приготовленный из обычных и всем знакомых овощей, своим названием обязан французам.
По большому счету, vinaigrette – это соус, приготовленный на основе растительного масла и уксуса, которым мы и заправляем привычный нам винегрет.
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 200 г квашеной капусты
- 2 соленых огурца
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 1 яблоко
- 4 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки винного уксуса
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Картофель, морковь и свеклу отварить, очистить и нарезать мелкими кубиками.
Такой же величины кубиками нарезать очищенный лук, соленые огурцы и яблоко.
Подготовленные овощи соединить и добавить слегка отжатую и измельченную квашеную капусту.
Растительное масло соединить с уксусом, добавить соль и черный молотый перец, растереть до получения однородной эмульсии и заправить винегрет.
На заметку
Винегрет часто готовят с добавлением отварного мяса или запеченной рыбы, соленой сельди, морепродуктов, маринованных или соленых грибов, отварной фасоли и консервированного горошка.
Вкус винегрета станет гораздо насыщеннее, если свеклу, картофель и морковь не отваривать, а запечь.
В заправку для винегрета можно добавить немного горчицы.
Чтобы винегрет не был однотонным, а напоминал красочную мозаику, нарезанную свеклу сначала сбрызните растительным маслом, а затем соедините с остальными овощами.
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