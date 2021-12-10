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Винегрет: классический рецепт любимого салата

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Винегрет: классический рецепт любимого салата

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Винегрет, приготовленный из обычных и всем знакомых овощей, своим названием обязан французам.

По большому счету, vinaigrette – это соус, приготовленный на основе растительного масла и уксуса, которым мы и заправляем привычный нам винегрет.

Ингредиенты:

  • 4 картофелины
  • 200 г квашеной капусты
  • 2 соленых огурца
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 1 яблоко
  • 4 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки винного уксуса
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Картофель, морковь и свеклу отварить, очистить и нарезать мелкими кубиками.

Такой же величины кубиками нарезать очищенный лук, соленые огурцы и яблоко.

Подготовленные овощи соединить и добавить слегка отжатую и измельченную квашеную капусту.

Растительное масло соединить с уксусом, добавить соль и черный молотый перец, растереть до получения однородной эмульсии и заправить винегрет.

На заметку

Винегрет часто готовят с добавлением отварного мяса или запеченной рыбы, соленой сельди, морепродуктов, маринованных или соленых грибов, отварной фасоли и консервированного горошка.

Вкус винегрета станет гораздо насыщеннее, если свеклу, картофель и морковь не отваривать, а запечь.

В заправку для винегрета можно добавить немного горчицы.

Чтобы винегрет не был однотонным, а напоминал красочную мозаику, нарезанную свеклу сначала сбрызните растительным маслом, а затем соедините с остальными овощами.

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