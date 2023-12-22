Винегрет по-буковински: рецепт постного блюда на Сочельник

Винегрет – это простой зимний и вкуснейший салат, который готовится из доступных ингредиентов. Этот рецепт не классический, поэтому вы должны его попробовать. И он идеально впишется в ваш постный стол на Сочельник.
Ингредиенты
- маринованный лук
- 10 г
- квашеная капуста
- 30 г
- нерафинированное подсолнечное масло
- 10 мл
- морковь
- 1 шт.
- редис
- 1 шт.
- свекла
- 1 шт.
- компрессированные яблоки
- 40 г
- картофель
- 1 шт.
- микрозелень
- картофельный чипс
- корнишоны
- 35 г
- грибы белые маринованные
- 50 г
- грибы опята маринованные
- 20 г
- зеленая эмульсия
- огурец
- 1 шт.
- масло зеленое
- бузина квашеная
- 10 г
- соус чесночный
- шарики компрессированного яблока
- 7 шт.
1. Нарезать маринованный лук мелкой соломкой, добавить квашеную капусту и нерафинированное подсолнечное масло, перемешать и выложить на тарелку.
2. Предварительно нарезать морковь полукольцами, свеклу – хаотическими треугольниками, картофель – кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить подсолнечным нерафинированным маслом, посолить по своему вкусу и оставить промариноваться на несколько часов.
3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.
4. Огурец разрезать под углом 45°С, выложить на салат и поставить по кругу.
5. Добавить шарики компрессированного яблока.
6. Добавить лепестки синего маринованного лука.
7. По краям салата поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.
Советы по оформлению блюда:
- Полить салат нерафинированным подсолнечным маслом.
- Декорировать салат слайсами редиса, веточками квашеной бузины, чипсами из картофеля, листочками настурции и зеленым маслом.
Рецептом винегрета по-буковински поделился шеф-повар ресторана SAZHA в гостинице DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрий Диденко.
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