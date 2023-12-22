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Винегрет по-буковински: рецепт постного блюда на Сочельник

Время готовки
2 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
2 мин
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Винегрет по-буковински: рецепт постного блюда на Сочельник

Винегрет – это простой зимний и вкуснейший салат, который готовится из доступных ингредиентов. Этот рецепт не классический, поэтому вы должны его попробовать. И он идеально впишется в ваш постный стол на Сочельник.

Ингредиенты

маринованный лук
10 г
квашеная капуста
30 г
нерафинированное подсолнечное масло
10 мл
морковь
1 шт.
редис
1 шт.
свекла
1 шт.
компрессированные яблоки
40 г
картофель
1 шт.
микрозелень
картофельный чипс
корнишоны
35 г
грибы белые маринованные
50 г
грибы опята маринованные
20 г
зеленая эмульсия
огурец
1 шт.
масло зеленое
бузина квашеная
10 г
соус чесночный
шарики компрессированного яблока
7 шт.

1. Нарезать маринованный лук мелкой соломкой, добавить квашеную капусту и нерафинированное подсолнечное масло, перемешать и выложить на тарелку.

2. Предварительно нарезать морковь полукольцами, свеклу – хаотическими треугольниками, картофель – кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить подсолнечным нерафинированным маслом, посолить по своему вкусу и оставить промариноваться на несколько часов.

3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.

4. Огурец разрезать под углом 45°С, выложить на салат и поставить по кругу.

5. Добавить шарики компрессированного яблока.

6. Добавить лепестки синего маринованного лука.

7. По краям салата поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.

Советы по оформлению блюда:

  • Полить салат нерафинированным подсолнечным маслом.
  • Декорировать салат слайсами редиса, веточками квашеной бузины, чипсами из картофеля, листочками настурции и зеленым маслом.

Рецептом винегрета по-буковински поделился шеф-повар ресторана SAZHA в гостинице DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрий Диденко.

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Дата публикации
Просмотры
316
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