Винегрет по-буковински: рецепт постного блюда на Сочельник

Винегрет – это простой зимний и вкуснейший салат, который готовится из доступных ингредиентов. Этот рецепт не классический, поэтому вы должны его попробовать. И он идеально впишется в ваш постный стол на Сочельник.

Ингредиенты маринованный лук 10 г квашеная капуста 30 г нерафинированное подсолнечное масло 10 мл морковь 1 шт. редис 1 шт. свекла 1 шт. компрессированные яблоки 40 г картофель 1 шт. микрозелень картофельный чипс корнишоны 35 г грибы белые маринованные 50 г грибы опята маринованные 20 г зеленая эмульсия огурец 1 шт. масло зеленое бузина квашеная 10 г соус чесночный шарики компрессированного яблока 7 шт.

1. Нарезать маринованный лук мелкой соломкой, добавить квашеную капусту и нерафинированное подсолнечное масло, перемешать и выложить на тарелку.

2. Предварительно нарезать морковь полукольцами, свеклу – хаотическими треугольниками, картофель – кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить подсолнечным нерафинированным маслом, посолить по своему вкусу и оставить промариноваться на несколько часов.

3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.

4. Огурец разрезать под углом 45°С, выложить на салат и поставить по кругу.

5. Добавить шарики компрессированного яблока.

6. Добавить лепестки синего маринованного лука.

7. По краям салата поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.

Советы по оформлению блюда:

Полить салат нерафинированным подсолнечным маслом.

Декорировать салат слайсами редиса, веточками квашеной бузины, чипсами из картофеля, листочками настурции и зеленым маслом.

Рецептом винегрета по-буковински поделился шеф-повар ресторана SAZHA в гостинице DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрий Диденко.

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