Винегрет с красной рыбой: рецепт усовершенствованного классического салата

Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

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Привычный винегрет в новом исполнении — с нежной слабосоленой форелью, ароматным маслом и лёгким лимонным акцентом. На странице YIZHLO рассказали о рецепте блюда, которое сочетает в себе домашнюю классику и современную гастрономическую эстетику. Именно так выглядит винегрет с форелью.

Ингредиенты свекла 60 г картофель 60 г морковь 60 г огурец 60 г слабосоленая форель 60 г зеленый лук 10 г перепелиные яйца 2 шт. ароматическое масло 1 ст. л. лимонный сок 1 ст. л. соль

Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

Приготовление

Картофель, свеклу и морковь тщательно вымойте и запеките в духовке, разогретой до 190 °C. Время приготовления зависит от размера овощей: морковь обычно готова уже через 30–40 мин, картофель — примерно через 40–50 мин, а свекла требует от 1 до 1,5 часа. После остывания все овощи вместе со слабосоленой форелью нарежьте одинаковыми кубиками. Выложите ингредиенты на тарелку. Затем посыпьте блюдо зелёным луком и украсьте перепелиными яйцами. Перед подачей заправьте винегрет ароматным маслом, лимонным соком и солью, тщательно перемешайте и дайте настояться 5–10 минут, чтобы вкусы «нашли» друг друга.

Винегрет с красной рыбой — пример того, как классическое домашнее блюдо может преобразиться благодаря нескольким акцентам. Запеченные овощи, нежная форель и свежая цитрусовая заправка создают новый баланс вкуса, в котором знакомая традиция звучит по-современному легко, изящно и празднично.

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