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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Винегрет с красной рыбой: рецепт усовершенствованного классического салата

Винегрет — одно из тех блюд, которые знакомы почти каждому. Но стоит добавить в него красную рыбу, изменить способ подачи и подчеркнуть текстуры, и привычное блюдо превращается в нечто более современное, легкое и даже праздничное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Комментарии
Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

Привычный винегрет в новом исполнении — с нежной слабосоленой форелью, ароматным маслом и лёгким лимонным акцентом. На странице YIZHLO рассказали о рецепте блюда, которое сочетает в себе домашнюю классику и современную гастрономическую эстетику. Именно так выглядит винегрет с форелью.

Ингредиенты

свекла
60 г
картофель
60 г
морковь
60 г
огурец
60 г
слабосоленая форель
60 г
зеленый лук
10 г
перепелиные яйца
2 шт.
ароматическое масло
1 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
соль
Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

Винегрет с красной рыбой tiktok.com/@yizhlo_ua

Приготовление

  1. Картофель, свеклу и морковь тщательно вымойте и запеките в духовке, разогретой до 190 °C.

  2. Время приготовления зависит от размера овощей: морковь обычно готова уже через 30–40 мин, картофель — примерно через 40–50 мин, а свекла требует от 1 до 1,5 часа.

  3. После остывания все овощи вместе со слабосоленой форелью нарежьте одинаковыми кубиками.

  4. Выложите ингредиенты на тарелку.

  5. Затем посыпьте блюдо зелёным луком и украсьте перепелиными яйцами.

  6. Перед подачей заправьте винегрет ароматным маслом, лимонным соком и солью, тщательно перемешайте и дайте настояться 5–10 минут, чтобы вкусы «нашли» друг друга.

Винегрет с красной рыбой — пример того, как классическое домашнее блюдо может преобразиться благодаря нескольким акцентам. Запеченные овощи, нежная форель и свежая цитрусовая заправка создают новый баланс вкуса, в котором знакомая традиция звучит по-современному легко, изящно и празднично.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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