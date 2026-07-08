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Винегрет с красной рыбой: рецепт усовершенствованного классического салата
Винегрет — одно из тех блюд, которые знакомы почти каждому. Но стоит добавить в него красную рыбу, изменить способ подачи и подчеркнуть текстуры, и привычное блюдо превращается в нечто более современное, легкое и даже праздничное.
Привычный винегрет в новом исполнении — с нежной слабосоленой форелью, ароматным маслом и лёгким лимонным акцентом. На странице YIZHLO рассказали о рецепте блюда, которое сочетает в себе домашнюю классику и современную гастрономическую эстетику. Именно так выглядит винегрет с форелью.
Ингредиенты
- свекла
- 60 г
- картофель
- 60 г
- морковь
- 60 г
- огурец
- 60 г
- слабосоленая форель
- 60 г
- зеленый лук
- 10 г
- перепелиные яйца
- 2 шт.
- ароматическое масло
- 1 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- соль
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Приготовление
Картофель, свеклу и морковь тщательно вымойте и запеките в духовке, разогретой до 190 °C.
Время приготовления зависит от размера овощей: морковь обычно готова уже через 30–40 мин, картофель — примерно через 40–50 мин, а свекла требует от 1 до 1,5 часа.
После остывания все овощи вместе со слабосоленой форелью нарежьте одинаковыми кубиками.
Выложите ингредиенты на тарелку.
Затем посыпьте блюдо зелёным луком и украсьте перепелиными яйцами.
Перед подачей заправьте винегрет ароматным маслом, лимонным соком и солью, тщательно перемешайте и дайте настояться 5–10 минут, чтобы вкусы «нашли» друг друга.
Винегрет с красной рыбой — пример того, как классическое домашнее блюдо может преобразиться благодаря нескольким акцентам. Запеченные овощи, нежная форель и свежая цитрусовая заправка создают новый баланс вкуса, в котором знакомая традиция звучит по-современному легко, изящно и празднично.