Рецепты
105
1 мин

Вишневая сальса: рецепт оригинальной летней закуски

Когда жара не отпускает, хочется чего-то свежего, яркого и легкого. Именно таким и является необычный, но очень вкусный летний вариант вишневой сальсы.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Вишневая сальса

Вишневая сальса / © Instagram

Вишневая сальса сочетает сладость сочных черешен или вишен с пикантностью маринованных халапеньо и ароматами свежей кинзы и лука. Это не просто закуска — это настоящий гастрономический сюрприз, который превращает обычный ужин в кулинарный шик. На странице Planthood поделились этим интересным рецептом.

Сальса — это традиционный соус или закуска из Латинской Америки, которая обычно подается к мясу, рыбе, тако, начос или просто с хлебом или лавашем. Она может быть томатной, фруктовой или острой, все зависит от фантазии повара.

Вишневая сальса — современная, нестандартная версия, которая идеально подходит для лета. Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, вишни положительно влияют на иммунную систему, сердце и кожу.

Ингредиенты

Вишня или черешня
300 г
Маринованные халапеньо
4-5 шт.
Свежая кинза
1 горсть
Красный лук
½ шт.
Сок половины лимона
Оливковое масло
1-2 ч. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Удалите косточки из вишен, нарежьте их крупными кусочками. Лук и халапеньо измельчите.

  2. Добавьте кинзу, лимонный сок, масло, соль и перец. Осторожно перемешайте ложкой, чтобы не повредить кусочки вишни.

Подача

  • К жареному куриному филе или лососю.

  • В качестве салата к летнему гриль-меню.

  • Как топпинг к тостам, хумусу или гуакамоле.

  • С хрустящими начос или чипсами.

Совет

Чтобы получить более деликатный вкус, оставьте сальсу в холодильнике на 15-20 мин.

Попробуйте приготовить вишневую сальсу уже сегодня и убедись, что лето может быть еще вкуснее.

