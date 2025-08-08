- Дата публикации
Вишневая сальса: рецепт оригинальной летней закуски
Когда жара не отпускает, хочется чего-то свежего, яркого и легкого. Именно таким и является необычный, но очень вкусный летний вариант вишневой сальсы.
Вишневая сальса сочетает сладость сочных черешен или вишен с пикантностью маринованных халапеньо и ароматами свежей кинзы и лука. Это не просто закуска — это настоящий гастрономический сюрприз, который превращает обычный ужин в кулинарный шик. На странице Planthood поделились этим интересным рецептом.
Сальса — это традиционный соус или закуска из Латинской Америки, которая обычно подается к мясу, рыбе, тако, начос или просто с хлебом или лавашем. Она может быть томатной, фруктовой или острой, все зависит от фантазии повара.
Вишневая сальса — современная, нестандартная версия, которая идеально подходит для лета. Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, вишни положительно влияют на иммунную систему, сердце и кожу.
Ингредиенты
- Вишня или черешня
- 300 г
- Маринованные халапеньо
- 4-5 шт.
- Свежая кинза
- 1 горсть
- Красный лук
- ½ шт.
- Сок половины лимона
-
- Оливковое масло
- 1-2 ч. л
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Удалите косточки из вишен, нарежьте их крупными кусочками. Лук и халапеньо измельчите.
Добавьте кинзу, лимонный сок, масло, соль и перец. Осторожно перемешайте ложкой, чтобы не повредить кусочки вишни.
Подача
К жареному куриному филе или лососю.
В качестве салата к летнему гриль-меню.
Как топпинг к тостам, хумусу или гуакамоле.
С хрустящими начос или чипсами.
Совет
Чтобы получить более деликатный вкус, оставьте сальсу в холодильнике на 15-20 мин.
Попробуйте приготовить вишневую сальсу уже сегодня и убедись, что лето может быть еще вкуснее.