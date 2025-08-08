Вишневая сальса: рецепт оригинальной летней закуски

Вишневая сальса / © Instagram

Вишневая сальса сочетает сладость сочных черешен или вишен с пикантностью маринованных халапеньо и ароматами свежей кинзы и лука. Это не просто закуска — это настоящий гастрономический сюрприз, который превращает обычный ужин в кулинарный шик. На странице Planthood поделились этим интересным рецептом.

Сальса — это традиционный соус или закуска из Латинской Америки, которая обычно подается к мясу, рыбе, тако, начос или просто с хлебом или лавашем. Она может быть томатной, фруктовой или острой, все зависит от фантазии повара.

Вишневая сальса — современная, нестандартная версия, которая идеально подходит для лета. Благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов, вишни положительно влияют на иммунную систему, сердце и кожу.

Ингредиенты Вишня или черешня 300 г Маринованные халапеньо 4-5 шт. Свежая кинза 1 горсть Красный лук ½ шт. Сок половины лимона Оливковое масло 1-2 ч. л Соль Перец

Приготовление

Удалите косточки из вишен, нарежьте их крупными кусочками. Лук и халапеньо измельчите. Добавьте кинзу, лимонный сок, масло, соль и перец. Осторожно перемешайте ложкой, чтобы не повредить кусочки вишни.

Подача

К жареному куриному филе или лососю.

В качестве салата к летнему гриль-меню.

Как топпинг к тостам, хумусу или гуакамоле.

С хрустящими начос или чипсами.

Совет

Чтобы получить более деликатный вкус, оставьте сальсу в холодильнике на 15-20 мин.

Попробуйте приготовить вишневую сальсу уже сегодня и убедись, что лето может быть еще вкуснее.