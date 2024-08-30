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Вишневый Aperol: новый вкус итальянского коктейля

Вишневый Aperol: новый вкус итальянского коктейля

Вишневый Aperol / Фото: Credits

Если вишневый сезон закончился – не проблема. Вы можете почувствовать его вкус в стакане этого коктейля.

Мастер создания интересных коктейлей - фуд-блогер Kelly Pettit - показала подписчикам, как приготовить освежающий и сладкий коктейль из замороженной вишни.

Ингредиенты

Aperol
60 мл
Просеко
90 мл
Замороженная вишня
1 стакан
Газированная вода
30 мл
Ксантановая камедь
1/4 ч. л
Измельченный лед

Приготовление:

  • Добавьте все ингредиенты в емкость и с помощью погружного блендера тщательно все смешайте;
  • Перелейте в бокалы и украсьте вишней.

Совет:

Смешивание газированных напитков в закрытых блендерах может быть опасным. Лучше использовать только вентилируемые блендеры.

Приятного аппетита!

Автор отмечает, что с этим напитком нужно быть осторожным, ведь он не только вкусный, но и очень опьяняющий.

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