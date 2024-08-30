Вишневый Aperol: новый вкус итальянского коктейля

Если вишневый сезон закончился – не проблема. Вы можете почувствовать его вкус в стакане этого коктейля.
Мастер создания интересных коктейлей - фуд-блогер Kelly Pettit - показала подписчикам, как приготовить освежающий и сладкий коктейль из замороженной вишни.
Ингредиенты
- Aperol
- 60 мл
- Просеко
- 90 мл
- Замороженная вишня
- 1 стакан
- Газированная вода
- 30 мл
- Ксантановая камедь
- 1/4 ч. л
- Измельченный лед
Приготовление:
- Добавьте все ингредиенты в емкость и с помощью погружного блендера тщательно все смешайте;
- Перелейте в бокалы и украсьте вишней.
Совет:
Смешивание газированных напитков в закрытых блендерах может быть опасным. Лучше использовать только вентилируемые блендеры.
Приятного аппетита!
Автор отмечает, что с этим напитком нужно быть осторожным, ведь он не только вкусный, но и очень опьяняющий.
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