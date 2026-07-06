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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Вишневый джем: быстрый рецепт

Особенность приготовления вишневого джема в том, что готовится он намного быстрее, чем классическое варенье. Благодаря желатину, ягоды не нужно уваривать, это позволяет сохранить свой яркий вкус и витамины.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
272 ккал
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Вишневый джем

Вишневый джем / © Credits

Десерт получается густой, ароматный, отлично подойдет для приготовления в качестве начинки для пирожков, пирогов и станет отличным дополнением к блинам, оладьям и тостам.

Ингредиенты

вишня
700 г
сахар
300 г
желатин
10 г

  1. Вишни промойте, удалите косточки, засыпьте сахаром и оставьте на 30-50 минут, затем пробейте погружным блендером до состояния однородного пюре.

  2. Добавьте желатин и оставьте еще на 10 минут.

  3. Массу перелейте в кастрюлю, с толстым дном, и отправьте на медленный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая и снимая пену, варите 15-20 минут.

  4. Разлейте джем по чистым, сухим банкам и закройте крышками.

  5. Храните в холодном месте до зимы, а можно употреблять сразу.

Советы:

  • Чтобы придать джему пикантный вкус, в конце варки можно добавить щепотку корицы и гвоздики.

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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