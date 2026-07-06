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Вишневый джем: быстрый рецепт
Особенность приготовления вишневого джема в том, что готовится он намного быстрее, чем классическое варенье. Благодаря желатину, ягоды не нужно уваривать, это позволяет сохранить свой яркий вкус и витамины.
Десерт получается густой, ароматный, отлично подойдет для приготовления в качестве начинки для пирожков, пирогов и станет отличным дополнением к блинам, оладьям и тостам.
Ингредиенты
- вишня
- 700 г
- сахар
- 300 г
- желатин
- 10 г
Вишни промойте, удалите косточки, засыпьте сахаром и оставьте на 30-50 минут, затем пробейте погружным блендером до состояния однородного пюре.
Добавьте желатин и оставьте еще на 10 минут.
Массу перелейте в кастрюлю, с толстым дном, и отправьте на медленный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая и снимая пену, варите 15-20 минут.
Разлейте джем по чистым, сухим банкам и закройте крышками.
Храните в холодном месте до зимы, а можно употреблять сразу.
Советы:
Чтобы придать джему пикантный вкус, в конце варки можно добавить щепотку корицы и гвоздики.