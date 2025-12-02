- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 2 мин
Вишневый пирог: рецепт вкусной выпечки
Есть десерты, которые пахнут детством, уютом и теплым светом на кухне. А есть вишневый пирог — тот самый сладко-кислый, хрустящий и щедро начиненный ягодами, который способен превратить любой обычный день в маленький праздник.
На странице фудблогера Anastasiia Cooking рассказали о рецепте, который уже покорил тысячи домашних кулинаров. Здесь все на своем месте: хрустящее песочное тесто, сочная начинка и тот самый хруст от натертого сверху теста, который заставляет сердце биться чаще.
Ингредиенты
Начинка
вишни 500 г
сахар 100 г
крахмал 40 г
Песочное тесто
масло сливочное 100 г
сахар 50 г
ванильный сахар 1 пакетик
яйцо 1 шт.
сметана 100 г
мука 300 г
разрыхлитель 1 ч. л
Приготовление
Вишни вместе с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом отправьте в кастрюлю с толстым дном. Далее постоянно помешивайте. Именно это позволяет получить нежную консистенцию «вишневого джема», без комочков и пригорания.
Когда масса загустеет, накройте ее пленкой «в контакт» и оставьте остывать.
В миске смешайте мягкое масло, сахар, яйцо и сметану до гладкой, кремовой текстуры.
Затем просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто, оно может быть слегка липким и это хорошо.
Разделите тесто на две части: 70% — основа, 30% — «верхушка».
Меньший кусочек отправьте в морозилку на полчаса.
Раскатайте большую часть теста и перенесите в форму.
Сформируйте бортики и залайте все «дырочки».
Выложите охлажденную вишневую начинку.
Достаньте замороженный кусочек теста и натрите его сверху на крупной терке.
Выпекайте при 180°C 25 мин, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
Пирог получается невероятно ароматный, немного кисловатый и сбалансированный.
Такой десерт — не просто о коллекции рецептов, это о моменте и о теплой кухне, шуршании лопатки формой. О том, как появляется фантастический аромат запеченных вишен. Это пирог, который хочется печь снова и снова, потому что он дарит домашнюю атмосферу.