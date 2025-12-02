ТСН в социальных сетях

Рецепты
50
2 мин

Вишневый пирог: рецепт вкусной выпечки

Есть десерты, которые пахнут детством, уютом и теплым светом на кухне. А есть вишневый пирог — тот самый сладко-кислый, хрустящий и щедро начиненный ягодами, который способен превратить любой обычный день в маленький праздник.

Станислава Бондаренко
Вишневый пирог

Вишневый пирог / © Credits

На странице фудблогера Anastasiia Cooking рассказали о рецепте, который уже покорил тысячи домашних кулинаров. Здесь все на своем месте: хрустящее песочное тесто, сочная начинка и тот самый хруст от натертого сверху теста, который заставляет сердце биться чаще.

Ингредиенты

Начинка

  • вишни 500 г

  • сахар 100 г

  • крахмал 40 г

Песочное тесто

  • масло сливочное 100 г

  • сахар 50 г

  • ванильный сахар 1 пакетик

  • яйцо 1 шт.

  • сметана 100 г

  • мука 300 г

  • разрыхлитель 1 ч. л

Приготовление

  1. Вишни вместе с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом отправьте в кастрюлю с толстым дном. Далее постоянно помешивайте. Именно это позволяет получить нежную консистенцию «вишневого джема», без комочков и пригорания.

  2. Когда масса загустеет, накройте ее пленкой «в контакт» и оставьте остывать.

  3. В миске смешайте мягкое масло, сахар, яйцо и сметану до гладкой, кремовой текстуры.

  4. Затем просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто, оно может быть слегка липким и это хорошо.

  5. Разделите тесто на две части: 70% — основа, 30% — «верхушка».

  6. Меньший кусочек отправьте в морозилку на полчаса.

  7. Раскатайте большую часть теста и перенесите в форму.

  8. Сформируйте бортики и залайте все «дырочки».

  9. Выложите охлажденную вишневую начинку.

  10. Достаньте замороженный кусочек теста и натрите его сверху на крупной терке.

  11. Выпекайте при 180°C 25 мин, пока верх не станет золотистым и хрустящим.

Пирог получается невероятно ароматный, немного кисловатый и сбалансированный.

Такой десерт — не просто о коллекции рецептов, это о моменте и о теплой кухне, шуршании лопатки формой. О том, как появляется фантастический аромат запеченных вишен. Это пирог, который хочется печь снова и снова, потому что он дарит домашнюю атмосферу.

50
