Вишневый пирог: рецепт вкусной выпечки

Вишневый пирог / © Credits

Реклама

На странице фудблогера Anastasiia Cooking рассказали о рецепте, который уже покорил тысячи домашних кулинаров. Здесь все на своем месте: хрустящее песочное тесто, сочная начинка и тот самый хруст от натертого сверху теста, который заставляет сердце биться чаще.

Ингредиенты

Начинка

вишни 500 г

сахар 100 г

крахмал 40 г

Песочное тесто

масло сливочное 100 г

сахар 50 г

ванильный сахар 1 пакетик

яйцо 1 шт.

сметана 100 г

мука 300 г

разрыхлитель 1 ч. л

Приготовление

Вишни вместе с сахаром, ванильным сахаром и крахмалом отправьте в кастрюлю с толстым дном. Далее постоянно помешивайте. Именно это позволяет получить нежную консистенцию «вишневого джема», без комочков и пригорания. Когда масса загустеет, накройте ее пленкой «в контакт» и оставьте остывать. В миске смешайте мягкое масло, сахар, яйцо и сметану до гладкой, кремовой текстуры. Затем просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто, оно может быть слегка липким и это хорошо. Разделите тесто на две части: 70% — основа, 30% — «верхушка». Меньший кусочек отправьте в морозилку на полчаса. Раскатайте большую часть теста и перенесите в форму. Сформируйте бортики и залайте все «дырочки». Выложите охлажденную вишневую начинку. Достаньте замороженный кусочек теста и натрите его сверху на крупной терке. Выпекайте при 180°C 25 мин, пока верх не станет золотистым и хрустящим.

Пирог получается невероятно ароматный, немного кисловатый и сбалансированный.

Такой десерт — не просто о коллекции рецептов, это о моменте и о теплой кухне, шуршании лопатки формой. О том, как появляется фантастический аромат запеченных вишен. Это пирог, который хочется печь снова и снова, потому что он дарит домашнюю атмосферу.