Вишневый тирамису: интересный рецепт итальянского десерта

Если вы хотите удивить близких идеальным десертом, то вишневый тирамису станет отличным выбором.

Это нетрадиционная интерпретация классического итальянского десерта, сочетающая любимые текстуры тирамису с насыщенным вкусом вишни и цитрусовыми нотками. Рецепт со страницы thesaltycooker поможет вам создать нежный ароматный шедевр.

Ингредиенты для вишневого варенья

Замороженная вишня 500 г

Вода ½ стакана

Сахар ½ стакана

Бренди 1 ст. л

Апельсин 1шт.

Кукурузный крахмал 1 ст. л

Ингредиенты для десерта

Печенье савоярди 1 упаковка

Маскарпоне 500 г

Яичные желтки 8 шт.

Апельсин 1шт.

Сахар 1 стакан

Сливки (жирные) 500 г

Вишни 3 стакана

Апельсиновый ликер 1ч. л

Апельсиновый сок (свежевыжатый) ½ стакана

Вода ½ стакана

Взбитые сливки 230 г

Приготовление варенья:

Поставьте кастрюлю среднего размера на средний огонь. Налейте бренди, добавьте вишню, воду, сахар, апельсиновую цедру, сок и варите. Когда сахар полностью растворится, влейте смесь воды и кукурузного крахмала. Варите около 20 минут, постоянно помешивая. При этом можно слегка измельчить вишни для получения текстуры. Перелейте варенье в миску и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

Приготовление вишневого тирамису:

В большой миске смешайте яичные желтки, сахар и апельсиновый сок. Взбивайте на высокой скорости, пока масса не станет бледно-желтого цвета и пышной (около 5 минут). В отдельной миске смешайте маскарпоне и жирные сливки до однородной консистенции. Добавьте яичную смесь в маскарпоне. Затем добавьте половину свежих вишен и аккуратно перемешайте. В миске смешайте апельсиновый сок, воду и апельсиновый ликер. Каждое печенье погружайте в смесь, затем выкладывайте в форму. Распределите половину вишневого варенья сверху слоя печенья. Добавьте половину крема и разровняйте. Выкладывайте все слоями: печенье, вишневое варенье и крем. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, чтобы десерт хорошо застыл.

Советы:

Используйте только свежий апельсиновый сок – его аромат сделает десерт неповторимым.

Если у вас нет маскарпоне, замените его сливочным сыром, но учтите, что вкус станет немного другим.

Для безглютеновой версии выбирайте специальные бисквиты.

Перед подачей украсьте тирамису взбитыми сливками и свежими вишнями. По желанию можно добавить немного тертого шоколада или апельсиновой цедры для более яркого аромата.

Вишневый тирамису – это гармоничное сочетание нежности, кислинки и сладкого вкуса. Этот десерт станет украшением любого стола, его вкус покоряет с первой ложки.

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