Вишневый тирамису: интересный рецепт итальянского десерта

Если вы хотите удивить близких идеальным десертом, то вишневый тирамису станет отличным выбором.
Это нетрадиционная интерпретация классического итальянского десерта, сочетающая любимые текстуры тирамису с насыщенным вкусом вишни и цитрусовыми нотками. Рецепт со страницы thesaltycooker поможет вам создать нежный ароматный шедевр.
Ингредиенты для вишневого варенья
- Замороженная вишня 500 г
- Вода ½ стакана
- Сахар ½ стакана
- Бренди 1 ст. л
- Апельсин 1шт.
- Кукурузный крахмал 1 ст. л
Ингредиенты для десерта
- Печенье савоярди 1 упаковка
- Маскарпоне 500 г
- Яичные желтки 8 шт.
- Апельсин 1шт.
- Сахар 1 стакан
- Сливки (жирные) 500 г
- Вишни 3 стакана
- Апельсиновый ликер 1ч. л
- Апельсиновый сок (свежевыжатый) ½ стакана
- Вода ½ стакана
- Взбитые сливки 230 г
Приготовление варенья:
- Поставьте кастрюлю среднего размера на средний огонь.
- Налейте бренди, добавьте вишню, воду, сахар, апельсиновую цедру, сок и варите.
- Когда сахар полностью растворится, влейте смесь воды и кукурузного крахмала.
- Варите около 20 минут, постоянно помешивая. При этом можно слегка измельчить вишни для получения текстуры.
- Перелейте варенье в миску и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.
Приготовление вишневого тирамису:
- В большой миске смешайте яичные желтки, сахар и апельсиновый сок.
- Взбивайте на высокой скорости, пока масса не станет бледно-желтого цвета и пышной (около 5 минут).
- В отдельной миске смешайте маскарпоне и жирные сливки до однородной консистенции.
- Добавьте яичную смесь в маскарпоне. Затем добавьте половину свежих вишен и аккуратно перемешайте.
- В миске смешайте апельсиновый сок, воду и апельсиновый ликер.
- Каждое печенье погружайте в смесь, затем выкладывайте в форму.
- Распределите половину вишневого варенья сверху слоя печенья.
- Добавьте половину крема и разровняйте.
- Выкладывайте все слоями: печенье, вишневое варенье и крем.
- Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, чтобы десерт хорошо застыл.
Советы:
- Используйте только свежий апельсиновый сок – его аромат сделает десерт неповторимым.
- Если у вас нет маскарпоне, замените его сливочным сыром, но учтите, что вкус станет немного другим.
- Для безглютеновой версии выбирайте специальные бисквиты.
Перед подачей украсьте тирамису взбитыми сливками и свежими вишнями. По желанию можно добавить немного тертого шоколада или апельсиновой цедры для более яркого аромата.
Вишневый тирамису – это гармоничное сочетание нежности, кислинки и сладкого вкуса. Этот десерт станет украшением любого стола, его вкус покоряет с первой ложки.
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