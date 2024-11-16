Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вишневый тирамису: интересный рецепт итальянского десерта

Вишневый тирамису: интересный рецепт итальянского десерта

Тирамисса: интересный рецепт итальянского десерта / Фото: Credits

Если вы хотите удивить близких идеальным десертом, то вишневый тирамису станет отличным выбором.

Это нетрадиционная интерпретация классического итальянского десерта, сочетающая любимые текстуры тирамису с насыщенным вкусом вишни и цитрусовыми нотками. Рецепт со страницы thesaltycooker поможет вам создать нежный ароматный шедевр.

Ингредиенты для вишневого варенья

  • Замороженная вишня 500 г
  • Вода ½ стакана
  • Сахар ½ стакана
  • Бренди 1 ст. л
  • Апельсин 1шт.
  • Кукурузный крахмал 1 ст. л

Ингредиенты для десерта

  • Печенье савоярди 1 упаковка
  • Маскарпоне 500 г
  • Яичные желтки 8 шт.
  • Апельсин 1шт.
  • Сахар 1 стакан
  • Сливки (жирные) 500 г
  • Вишни 3 стакана
  • Апельсиновый ликер 1ч. л
  • Апельсиновый сок (свежевыжатый) ½ стакана
  • Вода ½ стакана
  • Взбитые сливки 230 г

Приготовление варенья:

  1. Поставьте кастрюлю среднего размера на средний огонь.
  2. Налейте бренди, добавьте вишню, воду, сахар, апельсиновую цедру, сок и варите.
  3. Когда сахар полностью растворится, влейте смесь воды и кукурузного крахмала.
  4. Варите около 20 минут, постоянно помешивая. При этом можно слегка измельчить вишни для получения текстуры.
  5. Перелейте варенье в миску и оставьте охлаждаться до комнатной температуры.

Приготовление вишневого тирамису:

  1. В большой миске смешайте яичные желтки, сахар и апельсиновый сок.
  2. Взбивайте на высокой скорости, пока масса не станет бледно-желтого цвета и пышной (около 5 минут).
  3. В отдельной миске смешайте маскарпоне и жирные сливки до однородной консистенции.
  4. Добавьте яичную смесь в маскарпоне. Затем добавьте половину свежих вишен и аккуратно перемешайте.
  5. В миске смешайте апельсиновый сок, воду и апельсиновый ликер.
  6. Каждое печенье погружайте в смесь, затем выкладывайте в форму.
  7. Распределите половину вишневого варенья сверху слоя печенья.
  8. Добавьте половину крема и разровняйте.
  9. Выкладывайте все слоями: печенье, вишневое варенье и крем.
  10. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, чтобы десерт хорошо застыл.

Советы:

  • Используйте только свежий апельсиновый сок – его аромат сделает десерт неповторимым.
  • Если у вас нет маскарпоне, замените его сливочным сыром, но учтите, что вкус станет немного другим.
  • Для безглютеновой версии выбирайте специальные бисквиты.

Перед подачей украсьте тирамису взбитыми сливками и свежими вишнями. По желанию можно добавить немного тертого шоколада или апельсиновой цедры для более яркого аромата.

Вишневый тирамису – это гармоничное сочетание нежности, кислинки и сладкого вкуса. Этот десерт станет украшением любого стола, его вкус покоряет с первой ложки.

Читайте также:

Закарпатские гомбовцы: рецепт украинского десерта

Закарпатские гомбовцы: рецепт украинского десерта

Похожие темы:

Следующая публикация