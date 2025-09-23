ТСН в социальных сетях

Вишневый торт "Черный лес": рецепт вкусного десерта

У десертов с вишнями особая магия, они одновременно нежные, с легкой кислинкой, которая идеально уравновешивает сладость крема и бисквита. Один из таких произведений кулинарного искусства — легендарный торт «Шварцвальдский» или «Черный лес».

Станислава Бондаренко
В немецком оригинале торт Schwarzwälder Kirschtorte обычно готовят с вишневой наливкой, однако в домашней интерпретации можно обойтись и без алкоголя, вкус от этого не пострадает. Наоборот, десерт станет доступнее даже для детей. На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте в формате торта на противне, его удобно готовить, резать на порции и подавать к большому праздничному столу.

Ингредиенты

Бисквит

  • Яйца 4 шт.

  • Сахар 200 г

  • Ванильный сахар 1 пакетик

  • Йогурт (или кефир) 200 г

  • Масло 200 мл

  • Какао 8 ст. л

  • Разрыхлитель 1 пакетик

  • Мука 2-2,5 стакана

Вишневый слой

  • Консервированные вишни в собственном соку 2 банки

  • Крахмал 4 ст. л

  • Сахар 200 г

  • Ванильный сахар 2 пакетика

Крем

  • Жирные сливки 600 мл

  • Загуститель для сливок 3 пакетика

  • Маскарпоне (или сливочный сыр) 250 г

Декор

  • Молочный шоколад

  • Вишня

  • Крем

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой светлой массы.

  2. Добавьте йогурт и масло, перемешайте.

  3. Постепенно введите просеянное какао, разрыхлитель и муку, чтобы тесто не стало слишком густым.

  4. Выложите в смазанную форму, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 мин. Готовность проверяйте шпажкой. Остудите.

  5. Вишни отцедите, сок оставьте.

  6. Крахмал разведите в части сока, остальное доведите до кипения с сахаром и ванилью.

  7. Влейте крахмал, помешивайте и варите до загустения.

  8. Горячую массу равномерно выложите на бисквит, оставьте полностью остыть.

  9. Взбейте холодные сливки с загустителем, постепенно добавляйте маскарпоне, крем должен получиться нежный, но держать форму.

  10. Выложите его поверх застывшего вишневого слоя, разровняйте.

  11. Посыпьте тертым шоколадом, сделайте несколько «гнездышек» из крема и украсьте каждое вишней.

  12. Поставьте торт в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь, так слои хорошо стабилизируются и десерт станет еще вкуснее.

Советы

  • Если хотите придать торту классический «взрослый» акцент, сбрызните бисквит несколькими ложками вишневой наливки.

  • Для более легкой версии можно заменить часть сливок нежирным йогуртом, а сахар в вишневом слое — медом.

  • Выпекать удобно в прямоугольной форме, потом десерт легко нарезать на порционные кусочки, как пирожные.

Сочетание нежного шоколадного бисквита, сочной вишни и кремового «облака» создает баланс, который редко оставляет кого-то равнодушным. Это идеальный вариант для праздников, романтических вечеров или просто для того, чтобы порадовать себя и близких в обычный день.

