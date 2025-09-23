- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Вишневый торт "Черный лес": рецепт вкусного десерта
У десертов с вишнями особая магия, они одновременно нежные, с легкой кислинкой, которая идеально уравновешивает сладость крема и бисквита. Один из таких произведений кулинарного искусства — легендарный торт «Шварцвальдский» или «Черный лес».
В немецком оригинале торт Schwarzwälder Kirschtorte обычно готовят с вишневой наливкой, однако в домашней интерпретации можно обойтись и без алкоголя, вкус от этого не пострадает. Наоборот, десерт станет доступнее даже для детей. На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте в формате торта на противне, его удобно готовить, резать на порции и подавать к большому праздничному столу.
Ингредиенты
Бисквит
Яйца 4 шт.
Сахар 200 г
Ванильный сахар 1 пакетик
Йогурт (или кефир) 200 г
Масло 200 мл
Какао 8 ст. л
Разрыхлитель 1 пакетик
Мука 2-2,5 стакана
Вишневый слой
Консервированные вишни в собственном соку 2 банки
Крахмал 4 ст. л
Сахар 200 г
Ванильный сахар 2 пакетика
Крем
Жирные сливки 600 мл
Загуститель для сливок 3 пакетика
Маскарпоне (или сливочный сыр) 250 г
Декор
Молочный шоколад
Вишня
Крем
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой светлой массы.
Добавьте йогурт и масло, перемешайте.
Постепенно введите просеянное какао, разрыхлитель и муку, чтобы тесто не стало слишком густым.
Выложите в смазанную форму, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 мин. Готовность проверяйте шпажкой. Остудите.
Вишни отцедите, сок оставьте.
Крахмал разведите в части сока, остальное доведите до кипения с сахаром и ванилью.
Влейте крахмал, помешивайте и варите до загустения.
Горячую массу равномерно выложите на бисквит, оставьте полностью остыть.
Взбейте холодные сливки с загустителем, постепенно добавляйте маскарпоне, крем должен получиться нежный, но держать форму.
Выложите его поверх застывшего вишневого слоя, разровняйте.
Посыпьте тертым шоколадом, сделайте несколько «гнездышек» из крема и украсьте каждое вишней.
Поставьте торт в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь, так слои хорошо стабилизируются и десерт станет еще вкуснее.
Советы
Если хотите придать торту классический «взрослый» акцент, сбрызните бисквит несколькими ложками вишневой наливки.
Для более легкой версии можно заменить часть сливок нежирным йогуртом, а сахар в вишневом слое — медом.
Выпекать удобно в прямоугольной форме, потом десерт легко нарезать на порционные кусочки, как пирожные.
Сочетание нежного шоколадного бисквита, сочной вишни и кремового «облака» создает баланс, который редко оставляет кого-то равнодушным. Это идеальный вариант для праздников, романтических вечеров или просто для того, чтобы порадовать себя и близких в обычный день.