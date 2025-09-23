Вишневый торт "Черный лес": рецепт вкусного десерта

Торт Шварцвальдский или Черный лес tiktok.com_aytens__kitchen

Реклама

В немецком оригинале торт Schwarzwälder Kirschtorte обычно готовят с вишневой наливкой, однако в домашней интерпретации можно обойтись и без алкоголя, вкус от этого не пострадает. Наоборот, десерт станет доступнее даже для детей. На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте в формате торта на противне, его удобно готовить, резать на порции и подавать к большому праздничному столу.

Ингредиенты

Бисквит

Яйца 4 шт.

Сахар 200 г

Ванильный сахар 1 пакетик

Йогурт (или кефир) 200 г

Масло 200 мл

Какао 8 ст. л

Разрыхлитель 1 пакетик

Мука 2-2,5 стакана

Вишневый слой

Консервированные вишни в собственном соку 2 банки

Крахмал 4 ст. л

Сахар 200 г

Ванильный сахар 2 пакетика

Крем

Жирные сливки 600 мл

Загуститель для сливок 3 пакетика

Маскарпоне (или сливочный сыр) 250 г

Декор

Молочный шоколад

Вишня

Крем

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой светлой массы. Добавьте йогурт и масло, перемешайте. Постепенно введите просеянное какао, разрыхлитель и муку, чтобы тесто не стало слишком густым. Выложите в смазанную форму, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-35 мин. Готовность проверяйте шпажкой. Остудите. Вишни отцедите, сок оставьте. Крахмал разведите в части сока, остальное доведите до кипения с сахаром и ванилью. Влейте крахмал, помешивайте и варите до загустения. Горячую массу равномерно выложите на бисквит, оставьте полностью остыть. Взбейте холодные сливки с загустителем, постепенно добавляйте маскарпоне, крем должен получиться нежный, но держать форму. Выложите его поверх застывшего вишневого слоя, разровняйте. Посыпьте тертым шоколадом, сделайте несколько «гнездышек» из крема и украсьте каждое вишней. Поставьте торт в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь, так слои хорошо стабилизируются и десерт станет еще вкуснее.

Советы

Если хотите придать торту классический «взрослый» акцент, сбрызните бисквит несколькими ложками вишневой наливки.

Для более легкой версии можно заменить часть сливок нежирным йогуртом, а сахар в вишневом слое — медом.

Выпекать удобно в прямоугольной форме, потом десерт легко нарезать на порционные кусочки, как пирожные.

Сочетание нежного шоколадного бисквита, сочной вишни и кремового «облака» создает баланс, который редко оставляет кого-то равнодушным. Это идеальный вариант для праздников, романтических вечеров или просто для того, чтобы порадовать себя и близких в обычный день.