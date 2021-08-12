Витаминная смесь на основе зеленого чая: как засушить и хранить ягоды и травы на зиму

Витаминная смесь на основе зеленого чая: как засушить и хранить ягоды и травы на зиму

Чай – самый популярный напиток в мире.

Черный, зеленый, каркаде, мате, пуэр – всего не перечесть. Кроме того, мы научились делать фиточаи, которые обладают множеством целебных свойств. Для фиточаев используют цветы, листья, семена, кору и даже корневища растений.

Не менее популярны фруктово-ягодные чаи, для приготовления которых можно взять как свежие, так и высушенные ягоды и кусочки фруктов.

Создание чайных смесей может стать вашим новым хобби, а пока предлагаем вам приготовить витаминную смесь на основе зеленого чая.

Ингредиенты:

50 г зеленого чая

50 г сушеных соцветий липы

50 г сухого шиповника

50 г сушеной черной смородины

сушеная цедра 1 лимона

Приготовление

Ягоды шиповника слегка растолочь в ступке или скалкой, добавить ягоды черной смородины, лимонную цедру, соцветия липы и чай и хорошо перемешать.

Чайную смесь высыпать в жестяные коробки или стеклянные банки и выдержать пару недель в темном месте.

На заметку

Хранить приготовленную смесь следует в герметично закрывающихся банках.

Заваривайте чай из расчета 1 чайная ложка смеси на 1 стакан воды.

Воду для заваривания не кипятите, а нагревайте лишь до 90°С.

Чтобы напиток стал еще полезнее, подавайте его с медом.

Если вы не заготовили липу и смородину, а сезон шиповника еще не начался, выход очень прост. Эти составляющие можно купить в аптеке.

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