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Витаминный салат из черемши: рецепт самого полезного весеннего блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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Витаминный салат из черемши: рецепт самого полезного весеннего блюда

Фото: Credits

Салат с черемшой – это источник витаминов, которые так необходимы весной. Черемшу называют диким чесноком, или медвежьим луком, за вкус и силу.

В сезон черемши приготовьте витаминный салат из огурца, лука, яиц и сметаны. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, дарят свежесть и аппетитный аромат.

Ингредиенты

  • черемша – 1 пучок
  • яйца – 3 шт.
  • огурец свежий – 1 шт.
  • лук зеленый  – 50 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль, перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Черемшу промойте под проточной водой. Стряхните листья, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте мелко черемшу и зеленый лук. 

Свежий огурец и вареные вкрутую яйца нарежьте кубиками.

Сложите все нарезанные ингредиенты в глубокую миску. Добавьте соль, перец и заправьте сметаной.

Советы

  • По желанию салат можете заправить майонезом.

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