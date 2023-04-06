Витаминный салат из черемши: рецепт самого полезного весеннего блюда

Салат с черемшой – это источник витаминов, которые так необходимы весной. Черемшу называют диким чесноком, или медвежьим луком, за вкус и силу.

В сезон черемши приготовьте витаминный салат из огурца, лука, яиц и сметаны. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, дарят свежесть и аппетитный аромат.

Ингредиенты

черемша – 1 пучок

яйца – 3 шт.

огурец свежий – 1 шт.

лук зеленый – 50 г

сметана – 2 ст. л.

соль, перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

Черемшу промойте под проточной водой. Стряхните листья, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте мелко черемшу и зеленый лук.

Свежий огурец и вареные вкрутую яйца нарежьте кубиками.

Сложите все нарезанные ингредиенты в глубокую миску. Добавьте соль, перец и заправьте сметаной.

Советы

По желанию салат можете заправить майонезом.

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