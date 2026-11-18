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Вкус детства: как приготовить нежные сочники с творогом
Рассыпчатое мягкое тесто, нежная сладкая творожная начинка и аппетитная золотистая корочка — эти сочники способны с первого кусочка перенести вас в детство, а самое приятное, что готовить их совсем несложно.
Есть десерты, для которых не нужны модные ингредиенты или сложные кулинарные приёмы. Они просто пахнут домом, уютом и беззаботными днями. Именно такие сочники — знакомая многим с детства выпечка, которую хочется есть ещё тёплой, запивая чаем или стаканом молока.
На странице v.vanilinka рассказали о рецепте домашних сочников с творогом. Тесто получается мягким и нежным, а начинка — кремообразной, с легким ванильным ароматом.
Ингредиенты
Для теста
мука — 400 г
сметана — 100 г
сахар — 100 г
мягкое сливочное масло — 75 г
яйца — 1 шт.
сода — ¼ ч. л
Для творожной начинки
творог — 250 г
сахар — 1,5–3 ст. л
сметана — 1 ст. л
манная крупа — 1,5 ст. л
яичный белок — 1 шт.
ванильный сахар — 1 ч. л
Для смазки
желток
немного воды
Приготовление
Взбивайте мягкое сливочное масло в течение 2–4 минут, пока оно не станет светлее.
Добавьте яйцо и снова взбейте.
Затем добавьте сметану и сахар и перемешайте миксером еще примерно 1 мин.
Муку смешайте с содой, добавьте к жидким ингредиентам и замесите тесто, сначала лопаткой, а затем руками.
Оно должно получиться мягким, эластичным и не прилипать к ладоням.
Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник как минимум на 30 мин.
Затем приготовьте начинку: смешайте творог, сахар, сметану, манную крупу, яичный белок и ванильный сахар.
Перемешайте до однородной консистенции.
Разогрейте духовку до 180°C.
Раскатайте охлажденное тесто толщиной 3–4 мм и вырежьте кружочки диаметром 5–7 см.
Каждый кружочек слегка раскатайте и придайте ему овальную форму.
На одну половину теста выложите творожную начинку, а второй накройте её сверху.
Края защипывать не нужно, именно так сочники приобретут свой характерный вид.
Переложите заготовку на противень, смажьте желтком, смешанным с небольшим количеством воды, и отправьте в духовку на 15–20 мин. Ориентируйтесь на аппетитный румяный цвет.
Нежная творожная начинка, мягкое тесто и аромат свежей выпечки создают именно тот вкус, который невозможно спутать ни с чем другим. Подавайте их к утреннему кофе, вечернему чаю или просто оставьте на кухонном столе — вряд ли они там надолго задержатся.