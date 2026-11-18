сырные пирожные instagram.com_v.vanilinka / © Instagram

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Есть десерты, для которых не нужны модные ингредиенты или сложные кулинарные приёмы. Они просто пахнут домом, уютом и беззаботными днями. Именно такие сочники — знакомая многим с детства выпечка, которую хочется есть ещё тёплой, запивая чаем или стаканом молока.

На странице v.vanilinka рассказали о рецепте домашних сочников с творогом. Тесто получается мягким и нежным, а начинка — кремообразной, с легким ванильным ароматом.

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Ингредиенты

Для теста

мука — 400 г

сметана — 100 г

сахар — 100 г

мягкое сливочное масло — 75 г

яйца — 1 шт.

сода — ¼ ч. л

Для творожной начинки

творог — 250 г

сахар — 1,5–3 ст. л

сметана — 1 ст. л

манная крупа — 1,5 ст. л

яичный белок — 1 шт.

ванильный сахар — 1 ч. л

Для смазки

желток

немного воды

Приготовление

Взбивайте мягкое сливочное масло в течение 2–4 минут, пока оно не станет светлее. Добавьте яйцо и снова взбейте. Затем добавьте сметану и сахар и перемешайте миксером еще примерно 1 мин. Муку смешайте с содой, добавьте к жидким ингредиентам и замесите тесто, сначала лопаткой, а затем руками. Оно должно получиться мягким, эластичным и не прилипать к ладоням. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник как минимум на 30 мин. Затем приготовьте начинку: смешайте творог, сахар, сметану, манную крупу, яичный белок и ванильный сахар. Перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте охлажденное тесто толщиной 3–4 мм и вырежьте кружочки диаметром 5–7 см. Каждый кружочек слегка раскатайте и придайте ему овальную форму. На одну половину теста выложите творожную начинку, а второй накройте её сверху. Края защипывать не нужно, именно так сочники приобретут свой характерный вид. Переложите заготовку на противень, смажьте желтком, смешанным с небольшим количеством воды, и отправьте в духовку на 15–20 мин. Ориентируйтесь на аппетитный румяный цвет.

Нежная творожная начинка, мягкое тесто и аромат свежей выпечки создают именно тот вкус, который невозможно спутать ни с чем другим. Подавайте их к утреннему кофе, вечернему чаю или просто оставьте на кухонном столе — вряд ли они там надолго задержатся.

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