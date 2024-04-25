Вкусная и пышная: Оля Полякова поделилась рецептом паски

Оля Полякова каждый год на Пасху печет паску. Вот и в этом году артистка собирается порадовать своих родных паской, испеченной по своему любимому и усовершенствованному рецепту.

Видео с пошаговой инструкцией по приготовлению кпаски (1,5 кг выпечки) она опубликовала на своем YouTube-канале.

"Очень люблю печь паски, потому что это творческий процесс. Обожаю семейные традиции, печь паски, потому что это придает смысл жизни. Ты как будто причастен к рождению чего-то. Были просто яйца и молоко, а потом получается такая лучшая паска. Этот рецепт я разрабатывала 10 лет подряд, и теперь дарю его вам. Это будет самая вкусная паска, которую вы когда-нибудь пробовали", – сказала Полякова.

Приготовление начинаем с опары. Для этого нужно 300 мл молока, которое необходимо аккуратно смешать с 75 г дрожжей и добавить 300 г муки.

Лайфхак от артистки: чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска.

Добавить в опару 1 ч.л. сахара, хорошо все перемешать и оставить отдохнуть на 30 минут в темном и тихом месте.

Для приготовления теста следует разделить желтки и белки 9 яиц. Белки оставить на глазурь, а желтки отправить в комбайн. Сюда же необходимо добавить еще 9 яиц, но уже с белками и желтками, это по словам артистки, сделает паску пушыстой и, одновременно, она не очерствеет быстро.

К массе добавить 550 г сахара. Все это смешать до высокой пены. После этого мелко натереть цедру 2 апельсинов и выжать из них сок. Добавить в созданную яичную массу опару и потихоньку замешать тесто, добавляя цедру апельсина и постепенно вводя муку.

Пока замешивается тесто, изюм замочить в коньяке или воде на один час. Постепенно небольшими кусочками добавить в замешивающееся тесто 400 г сливочного масла и немного ванили и ложку соли. При необходимости можно добавить в тесто молоко или сок апельсина или, наоборот, муку. Замешанный тест оставить "отдохнуть" на 20 минут и после этого вымешать его еще 10-15 минут. Подождать 30 минут, пока тесто подойдет.

Оля рассказала, что в последние годы выпекает паски в бумажных формочках – тогда они дольше остаются мягкими.

Когда тесто готово – добавить изюм, осторожно выложить его на смазанный маслом коврик и поделить его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места. Перед тем, как выложить тесто в форму, нужно смазать руки растительным маслом. Тесто в форме лучше выкладывать в шариками, но это не обязательно. Далее накрыть паски в формочках полотенцами и оставить еще на 30 мин.

Далее разогреть духовой шкаф до 190 градусов и поставить выпекаться 15 мин, затем убавить температуру до 160-170 градусов. Духовой шкаф 30 мин открывать нельзя. Маленьким паскам достаточно 30 минут выпекания, большие следует оставить немного на дольше, проверяя время от времени.

Пока паски в печи, нужно приготовить глазурь. Для этого понадобится 9 холодных яичных белков, 11 ст.л. сахара, который следует взбить до мягкой консистенции. Когда паски достали из духового шкафа, проверить деревянной зубочисткой, достаточно ли пропечены.

Обязательно украсить глазурью еще горячую паску.

Ингредиенты:

Для опары:

300 мл молока;

300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

75 г живых дрожжей;

1 ч.л. сахара.

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков;

550 г сахара;

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

400 г сливочного масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинов;

сок 2 апельсинов;

ваниль;

5-7 г соли;

изюм, замоченный в коньяке или в воде.

Для глазури:

9 холодных яичных белков;

11 ст.л. сахара.

Читайте также: