Вкусная кабачковая икра: проверенный рецепт

Икру из кабачков можно готовить для свежей подачи и консервировать.

Лето — пора свежих фруктов и овощей, и заготовок на зиму. Ну и, конечно же, пора кабачков.

Икра из кабачков довольно простая в приготовлении и практически не требует никаких особых изысков или навыков. Такую икру можно употреблять сразу после приготовления или консервировать.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 кг

Морковь — 400 г

Лук 800 г

Соль 30 г

Сахар 3 ст. ложки

Подсолнечное масло 230 г

Томатная паста 310 г

Перец молотый 1ч. ложка

Паприка 1,5 ст. ложки

Уксус 2 ст. ложки

Приготовление

Кабачки помыть, снять кожицу, удалить семена. Нарезать маленькими кубиками

Лук, морковь тоже нарезать кубиками

Масло вылить в ту посуду, где будет вариться икра. Туда положить лук, обжарить, затем морковь, потушить. Дальше — соль, сахар, перец, паприку. Только тогда добавляем нарезанные кабачки

Тушить час, не накрывая крышкой

Добавляем томатную пасту, перемешиваем и варим еще 30 минут

Для однородности всю массу измельчить ручным блендером. Добавляем 2 столовые ложки уксуса, ждем пока икра закипит

Готовую икру разливаем в стерильные банки, закрываем крышкой.

Приятного аппетита!

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