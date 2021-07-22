Вкусная кабачковая икра: проверенный рецепт

Икру из кабачков можно готовить для свежей подачи и консервировать.
Лето — пора свежих фруктов и овощей, и заготовок на зиму. Ну и, конечно же, пора кабачков.
Икра из кабачков довольно простая в приготовлении и практически не требует никаких особых изысков или навыков. Такую икру можно употреблять сразу после приготовления или консервировать.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 кг
- Морковь — 400 г
- Лук 800 г
- Соль 30 г
- Сахар 3 ст. ложки
- Подсолнечное масло 230 г
- Томатная паста 310 г
- Перец молотый 1ч. ложка
- Паприка 1,5 ст. ложки
- Уксус 2 ст. ложки
Приготовление
- Кабачки помыть, снять кожицу, удалить семена. Нарезать маленькими кубиками
- Лук, морковь тоже нарезать кубиками
- Масло вылить в ту посуду, где будет вариться икра. Туда положить лук, обжарить, затем морковь, потушить. Дальше — соль, сахар, перец, паприку. Только тогда добавляем нарезанные кабачки
- Тушить час, не накрывая крышкой
- Добавляем томатную пасту, перемешиваем и варим еще 30 минут
- Для однородности всю массу измельчить ручным блендером. Добавляем 2 столовые ложки уксуса, ждем пока икра закипит
- Готовую икру разливаем в стерильные банки, закрываем крышкой.
Приятного аппетита!
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