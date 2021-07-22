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Вкусная кабачковая икра: проверенный рецепт

Вкусная кабачковая икра: проверенный рецепт

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Икру из кабачков можно готовить для свежей подачи и консервировать.

Лето — пора свежих фруктов и овощей, и заготовок на зиму. Ну и, конечно же, пора кабачков.

Икра из кабачков довольно простая в приготовлении и практически не требует никаких особых изысков или навыков. Такую икру можно употреблять сразу после приготовления или консервировать.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 кг
  • Морковь — 400 г
  • Лук 800 г
  • Соль 30 г
  • Сахар 3 ст. ложки
  • Подсолнечное масло 230 г
  • Томатная паста 310 г
  • Перец молотый 1ч. ложка
  • Паприка 1,5 ст. ложки
  • Уксус 2 ст. ложки

Приготовление

  • Кабачки помыть, снять кожицу, удалить семена. Нарезать маленькими кубиками
  • Лук, морковь тоже нарезать кубиками
  • Масло вылить в ту посуду, где будет вариться икра. Туда положить лук, обжарить, затем морковь, потушить. Дальше — соль, сахар, перец, паприку. Только тогда добавляем нарезанные кабачки
  • Тушить час, не накрывая крышкой
  • Добавляем томатную пасту, перемешиваем и варим еще 30 минут
  • Для однородности всю массу измельчить ручным блендером. Добавляем 2 столовые ложки уксуса, ждем пока икра закипит
  • Готовую икру разливаем в стерильные банки, закрываем крышкой.

Приятного аппетита!

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