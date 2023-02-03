Вкусная намазка за 2 минуты: рецепт от Андрея Величко

Это блюдо можно называть по-разному – куриный паштет, или рийет, однако остается неизменным одно – его очень просто готовить, а еще оно очень вкусное.

Наверное, вы варили хоть раз бульон из домашней курицы. Худощавой, не бройлерной, продающейся на наших базарах бабушками. Да, я уверен, все варили. А разваренная, мягкая ножка той же курочки с домашней яичной лапшой — это едва ли не лучшее блюдо из такой курочки. А вот грудка, честно говоря, мне всегда была сухой. Ну не фанат я "белого мяса" домашней птицы.

Но фанат – не фанат, а продуктам пропадать нельзя. Так что я нашел способ (точнее, этот рецепт изобрела моя жена, а я его традиционно немного украл), как сухое мясо из бульона сделать безумно вкусным. В моем случае это была куриная грудка, но смело используйте этот рецепт для почти любого мяса, из которого вы варили бульон и оно стало сухим.

Ингредиенты:

2 куриные грудки (желательно с кожей) или другое мясо из бульона

50 г поджаренных и очищенных грецких орехов

1 чайная ложка паприки

щепотка мирудии

3-4 ст. л. крем-сыра или сыра лабане

50 г жирного йогурта

2 ст. л. льняного масла (или другого любимого)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления очень прост. Все ингредиенты перебить в чаше блендера до однородной пастообразной массы. Если густая масса и не перебивается – добавьте или немного бульона, или еще больше йогурта. Вы должны получить крем – пастообразный паштет или намазку. По текстуре и технологии приготовления такое блюдо более похоже на "рийет" (французский rillettes).

Как есть? Поджарить хлеб на сливочном масле и нанести на него намазку-паштет. Подавать можно с салатом или маринованными овощами – помидорами и огурцами.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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