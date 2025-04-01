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Вкусная Пасха: как приготовить белковую глазурь для паски
Пасха — это светлый праздник и прекрасная возможность собраться всей семьей за щедро накрытым столом. Главным атрибутом праздничного угощения, безусловно, ароматные, пышные паски, украшенные нежной белковой глазурью.
Если вы ищете идеальный рецепт глазури, которая будет не только вкусной, но и хорошо держать форму, этот рецепт, о котором рассказали на странице Nata.cooking, именно для вас.
Белковая глазурь — это классика, проверенная временем. Она создает идеально гладкую, блестящую поверхность, которая при правильном приготовлении не крошится, не липнет и придает пасхе изящный вид. Кроме того, она легко поддается декорированию: ее можно окрасить пищевыми красителями, посыпать кокосовой стружкой, орехами, сухофруктами или кондитерской посыпкой.
Ингредиенты
- Белки
- 110 г (примерно 3 куриных яйца)
- Сахар
- 220 г
- Соль
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- Лимонная кислота
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Приготовление
Подготовьте посуду — она должна быть абсолютно сухой и чистой. Даже капля жира или воды может помешать достижению идеальной консистенции.
Соедините все ингредиенты — белки, сахар, соль и лимонную кислоту.
Поставьте массу на паровую баню — важно, чтобы миска не касалась воды. Постоянно помешивайте, пока она не нагреется до 55°C и сахар полностью не растворится. Проверить готовность можно так: разотрите каплю массы между пальцами — если кристаллики сахара больше не ощущаются, можно снимать с огня.
Взбивайте миксером — сразу после снятия с водяной бани начинайте взбивать на высоких оборотах в течение 6-8 мин, пока масса не станет густой, пышной и не станет держать форму.
Украсьте пояса — глазурь не застывает мгновенно, поэтому у вас будет достаточно времени для декорирования.
Дайте глазури высохнуть — через 3,5-4 часа при комнатной температуре она перестанет липнуть, а через 8-10 часов полностью высохнет.
Советы:
Если у вас выходит не ровно 110 г белков — не проблема. Просто взвесьте белки и добавьте сахара вдвое больше их веса.
Не перегревайте массу — слишком высокая температура может свернуть белки и глазурь не получится.
Если хотите, чтобы глазурь была более устойчивой, можно добавить 1 ч. л крахмала или заменить часть сахара сахарной пудрой.
Для ароматизации можно добавить ванилин или несколько капель лимонного сока.
Если глазурь получилась слишком жидкой, просто продолжайте взбивать — масса уплотнится.
Этот рецепт белковой глазури является одним из самых вкусных и приятных в работе. Она нежная, блестящая, легко наносится и отлично дополняет традиционную выпечку. Пусть ваша Пасха будет не только светлой, но и невероятно вкусной.