Вкусная Пасха: как приготовить белковую глазурь для паски

Как приготовить белковую глазурь для паски / © Credits

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Если вы ищете идеальный рецепт глазури, которая будет не только вкусной, но и хорошо держать форму, этот рецепт, о котором рассказали на странице Nata.cooking, именно для вас.

Белковая глазурь — это классика, проверенная временем. Она создает идеально гладкую, блестящую поверхность, которая при правильном приготовлении не крошится, не липнет и придает пасхе изящный вид. Кроме того, она легко поддается декорированию: ее можно окрасить пищевыми красителями, посыпать кокосовой стружкой, орехами, сухофруктами или кондитерской посыпкой.

Ингредиенты Белки 110 г (примерно 3 куриных яйца) Сахар 220 г Соль Лимонная кислота

Приготовление

Подготовьте посуду — она должна быть абсолютно сухой и чистой. Даже капля жира или воды может помешать достижению идеальной консистенции. Соедините все ингредиенты — белки, сахар, соль и лимонную кислоту. Поставьте массу на паровую баню — важно, чтобы миска не касалась воды. Постоянно помешивайте, пока она не нагреется до 55°C и сахар полностью не растворится. Проверить готовность можно так: разотрите каплю массы между пальцами — если кристаллики сахара больше не ощущаются, можно снимать с огня. Взбивайте миксером — сразу после снятия с водяной бани начинайте взбивать на высоких оборотах в течение 6-8 мин, пока масса не станет густой, пышной и не станет держать форму. Украсьте пояса — глазурь не застывает мгновенно, поэтому у вас будет достаточно времени для декорирования. Дайте глазури высохнуть — через 3,5-4 часа при комнатной температуре она перестанет липнуть, а через 8-10 часов полностью высохнет.

Советы:

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Если у вас выходит не ровно 110 г белков — не проблема. Просто взвесьте белки и добавьте сахара вдвое больше их веса.

Не перегревайте массу — слишком высокая температура может свернуть белки и глазурь не получится.

Если хотите, чтобы глазурь была более устойчивой, можно добавить 1 ч. л крахмала или заменить часть сахара сахарной пудрой.

Для ароматизации можно добавить ванилин или несколько капель лимонного сока.

Если глазурь получилась слишком жидкой, просто продолжайте взбивать — масса уплотнится.

Этот рецепт белковой глазури является одним из самых вкусных и приятных в работе. Она нежная, блестящая, легко наносится и отлично дополняет традиционную выпечку. Пусть ваша Пасха будет не только светлой, но и невероятно вкусной.