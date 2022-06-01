Вкусная спаржа за три минуты: Евгений Клопотенко поделился простым рецептом

Сезон вкусной и полезной спаржи длиться обычно до конца июня. Еще целый месяц есть в запасе, чтобы научиться готовить спаржу аппетитно. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится одним из своих рецептов.

В своем блоге шеф-повар поделился одним простым рецептом и отметил, что спаржа сейчас конкурирует по цене с импортными помидорами, а запросы от людей на рецепты к нему поступают.

"Чистите спаржу как на видео, варите 1 минуту в подсоленной воде, 1-2 минуты жарите в хорошем количестве сливочного масла. Поливаете соком лимона и посыпаете цедрой. Посыпаете выдержанным сыром, когда есть", - пишет Клопотенко.

Ранее, Евгений Клопотенко давал советы, чем можно заменить соль. А также делился простым рецептом молодой капусты, которую можно очень вкусно запечь.

Читайте также: