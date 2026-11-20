Мясные конвертики с двойным сыром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

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Иногда самые вкусные блюда получаются из простых ингредиентов. Тортилья, сочная говядина, овощи и много расплавленного сыра, тогда обычный домашний ужин превращается в настоящее гастрономическое удовольствие.

Этот рецепт, о котором рассказала фудблогерша Ирам Мансур, понравится ценителям мексиканской кухни, ведь в начинке сочетаются чеснок, копченая паприка, тмин и перец чили. А главный секрет — двойной сыр и аппетитная сырная корочка.

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Мясные конвертики с двойным сыром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

Ингредиенты

Для мясной начинки

Говяжий фарш — 450 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 ст. л.

Болгарский перец — 1 стакан

Перец серрано — 1–2 шт.

Томатная паста — 3 ст. л.

Вода — ¾ стакана

Растительное масло — 2 ст. л

Соль

Чесночная приправа — 1 ч. л.

Копченая паприка — 1 ч. л

Чили-порошок — ½ ч. л

Хлопья красного перца чили — 1 ч. л

Черный перец — 1 ч. л

Молотый тмин — 1 ч. л

Для составления

Большие тортильи — 4 шт.

Сливочное или чесночное масло — 3 ст. л.

Моцарелла — 1 стакан

Чеддер — 1 стакан

Мясные конвертики с двойным сыром instagram.com_iramsfoodstory / © Instagram

Приготовление

Разогрейте масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте 1–2 мин, пока лук не станет прозрачным. Добавьте говяжий фарш и готовьте ещё 3–4 мин, разбивая комочки лопаткой. Приправьте мясо солью, черным перцем, копченой паприкой, чесночной приправой, чили и тмином. Хорошо перемешайте, добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 2–3 мин. Влейте воду и готовьте на среднем огне примерно 8–10 мин, пока фарш полностью не приготовится, а лишняя жидкость почти не выпарится. В конце добавьте нарезанный болгарский перец и серрано, обжарьте ещё 2–3 мин и снимите с огня. Разрежьте каждую тортилью пополам. В центр каждой половинки выложите немного тертой моцареллы, а сверху — 2–3 ст. л. мясной начинки. Сложите тортилью треугольником и тщательно закрепите края. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте круглую форму чесночным маслом и выложите в неё подготовленные треугольники. Сверху смажьте их оставшимся маслом, посыпьте моцареллой и чеддером. Поставьте форму в духовку на 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится, а верх не станет аппетитным и золотистым.

Эти кармашки — отличная альтернатива привычным сэндвичам, пирожкам и домашней пицце. Внутри — ароматная говядина с овощами и специями, снаружи — хрустящая тортилья и щедрый слой расплавленного сыра. Подавайте их горячими, пока начинка остаётся сочной, а сыр аппетитно тянется.

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