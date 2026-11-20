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Вкуснее пирожков: как приготовить мясные конвертики с двойным сыром
Если вы ищете идею для сытного ужина или оригинальной закуски, которая понравится всей семье, обратите внимание на сырные кармашки с говядиной.
Иногда самые вкусные блюда получаются из простых ингредиентов. Тортилья, сочная говядина, овощи и много расплавленного сыра, тогда обычный домашний ужин превращается в настоящее гастрономическое удовольствие.
Этот рецепт, о котором рассказала фудблогерша Ирам Мансур, понравится ценителям мексиканской кухни, ведь в начинке сочетаются чеснок, копченая паприка, тмин и перец чили. А главный секрет — двойной сыр и аппетитная сырная корочка.
Ингредиенты
Для мясной начинки
Говяжий фарш — 450 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 ст. л.
Болгарский перец — 1 стакан
Перец серрано — 1–2 шт.
Томатная паста — 3 ст. л.
Вода — ¾ стакана
Растительное масло — 2 ст. л
Соль
Чесночная приправа — 1 ч. л.
Копченая паприка — 1 ч. л
Чили-порошок — ½ ч. л
Хлопья красного перца чили — 1 ч. л
Черный перец — 1 ч. л
Молотый тмин — 1 ч. л
Для составления
Большие тортильи — 4 шт.
Сливочное или чесночное масло — 3 ст. л.
Моцарелла — 1 стакан
Чеддер — 1 стакан
Приготовление
Разогрейте масло на сковороде, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок.
Обжаривайте 1–2 мин, пока лук не станет прозрачным.
Добавьте говяжий фарш и готовьте ещё 3–4 мин, разбивая комочки лопаткой.
Приправьте мясо солью, черным перцем, копченой паприкой, чесночной приправой, чили и тмином.
Хорошо перемешайте, добавьте томатную пасту и обжаривайте ещё 2–3 мин.
Влейте воду и готовьте на среднем огне примерно 8–10 мин, пока фарш полностью не приготовится, а лишняя жидкость почти не выпарится.
В конце добавьте нарезанный болгарский перец и серрано, обжарьте ещё 2–3 мин и снимите с огня.
Разрежьте каждую тортилью пополам.
В центр каждой половинки выложите немного тертой моцареллы, а сверху — 2–3 ст. л. мясной начинки.
Сложите тортилью треугольником и тщательно закрепите края.
Разогрейте духовку до 200°C.
Смажьте круглую форму чесночным маслом и выложите в неё подготовленные треугольники.
Сверху смажьте их оставшимся маслом, посыпьте моцареллой и чеддером.
Поставьте форму в духовку на 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится, а верх не станет аппетитным и золотистым.
Эти кармашки — отличная альтернатива привычным сэндвичам, пирожкам и домашней пицце. Внутри — ароматная говядина с овощами и специями, снаружи — хрустящая тортилья и щедрый слой расплавленного сыра. Подавайте их горячими, пока начинка остаётся сочной, а сыр аппетитно тянется.