Вкусно и красиво: рецепт рождественского цвибака "по-галицки"

Такая выпечка украсит любой рождественский стол.

Цвибак (Zwieback) – это бисквит, что в переводе означает "дважды испеченный". Такую сладкую выпечку очень вкусно есть с чаем, а особенно с молоком.

Рецептом рождественского цвибака поделилась кондитер, соучредитель Института галицкой кухни Марианна Душар, более известная, как пани Стефа.

Кстати, как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, в этом году его семья будет угощаться такими вкусностями на Рождество.

Ингридиенты на два цвибака, ведь одного, как шутит автор, будет мало:

6 яиц охлажденных (каждое по 50 г), желательно их взвесить, чтобы в общей сложности получилось 350 г;

350 грамм сахара (можно давать 300);

350 грамм муки;

1/2 ч.л соды;

350 грамм изюма + порезанных абрикосов;

350 грамм грецких орехов, не сильно измельченных;

несколько больших ложек цукатов без сиропа;

ванильный сахар, цедра из лимона.

Приготовление:

Для выпекания цвибака на три яйца нужно взять среднюю форму для кекса – 18×8 см по дну (22×11 по верху, 6 см глубины). Можно взять тоненькие жестяные формы, выстланные пергаментом.

Предварительно нужно прогреть печку до 200-210°С. Выстелить форму промазанной бумагой.

Дальше отделяем желтки от белков. В глубокой миске взбиваем миксером белки с щепоткой соли, как побелеют и поднимутся – постепенно добавляем по чуть-чуть сахара. Как будет уже густая пена, не переставая взбивать миксером, добавляем сначала по одному желтку, а затем постепенно муку вместе просеянную с содой, ванильный сахар и цедру.

Все добавки (изюм, орешки, финики и т.д.) перед тем, как добавлять в тесто, нужно немного перемешать с мукой и с крахмалом, чтобы не опадали вниз.

Ложкой легко вмешиваем все добавки с тестом и выливаем в формы, выстланные пергаментом.

Печем примерно 45-60 минут, все зависит от функциональности печки. Начинаем печь при 200°С, а через полчаса убавляем до 180° и далее "высушиваем".

Готовность пробуем сухой деревянной палочкой. После этого нужно выключить газ и оставить на 5 минут. Затем вынуть из форм и положить на бок чтобы они остыли.

Как остынет – посыпать сахарной пудрой. Резать цвибак автор рекомендует на второй день после выпечки.

"Ну и для того, чтобы цвибак был собственно цвибаком (Zwieback – печеный 2 раза), его надо порезать на и подсушить в теплой руре, как сухарики", — подытожила Марианна Душар.

Рецепт закусок "Ёлка-хрустинка"

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