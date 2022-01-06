Вкусно и красиво: рецепт рождественского цвибака "по-галицки"

Такая выпечка украсит любой рождественский стол.
Цвибак (Zwieback) – это бисквит, что в переводе означает "дважды испеченный". Такую сладкую выпечку очень вкусно есть с чаем, а особенно с молоком.
Рецептом рождественского цвибака поделилась кондитер, соучредитель Института галицкой кухни Марианна Душар, более известная, как пани Стефа.
Кстати, как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, в этом году его семья будет угощаться такими вкусностями на Рождество.
Ингридиенты на два цвибака, ведь одного, как шутит автор, будет мало:
- 6 яиц охлажденных (каждое по 50 г), желательно их взвесить, чтобы в общей сложности получилось 350 г;
- 350 грамм сахара (можно давать 300);
- 350 грамм муки;
- 1/2 ч.л соды;
- 350 грамм изюма + порезанных абрикосов;
- 350 грамм грецких орехов, не сильно измельченных;
- несколько больших ложек цукатов без сиропа;
- ванильный сахар, цедра из лимона.
Приготовление:
Для выпекания цвибака на три яйца нужно взять среднюю форму для кекса – 18×8 см по дну (22×11 по верху, 6 см глубины). Можно взять тоненькие жестяные формы, выстланные пергаментом.
Предварительно нужно прогреть печку до 200-210°С. Выстелить форму промазанной бумагой.
Дальше отделяем желтки от белков. В глубокой миске взбиваем миксером белки с щепоткой соли, как побелеют и поднимутся – постепенно добавляем по чуть-чуть сахара. Как будет уже густая пена, не переставая взбивать миксером, добавляем сначала по одному желтку, а затем постепенно муку вместе просеянную с содой, ванильный сахар и цедру.
Все добавки (изюм, орешки, финики и т.д.) перед тем, как добавлять в тесто, нужно немного перемешать с мукой и с крахмалом, чтобы не опадали вниз.
Ложкой легко вмешиваем все добавки с тестом и выливаем в формы, выстланные пергаментом.
Печем примерно 45-60 минут, все зависит от функциональности печки. Начинаем печь при 200°С, а через полчаса убавляем до 180° и далее "высушиваем".
Готовность пробуем сухой деревянной палочкой. После этого нужно выключить газ и оставить на 5 минут. Затем вынуть из форм и положить на бок чтобы они остыли.
Как остынет – посыпать сахарной пудрой. Резать цвибак автор рекомендует на второй день после выпечки.
"Ну и для того, чтобы цвибак был собственно цвибаком (Zwieback – печеный 2 раза), его надо порезать на и подсушить в теплой руре, как сухарики", — подытожила Марианна Душар.
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