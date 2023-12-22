Вкусное блюдо на Рождество: рецепт картофельных кныдлив с грибным соусом

Кныдли – это простое в приготовлении блюдо из картофельного теста, которое разнообразит ваш рождественский стол.
Ингредиенты
- картофель отварной
- 780 г
- яйца (желток)
- 4 шт.
- разрыхлитель теста
- картофельный крахмал
- соль
- соус из белых грибов
- 100 г
- сливки кулинарные 30%
- 10 г
- масло подсолнечное рафинированное
- 10 мл
- лук зеленый
- кранч луковый
- выпеченные чипсы в форме
- масло зеленое
- василек сушеный
1. Горячий отварной картофель отбрасываем на сито, чтобы отошла лишняя влага с паром.
2. Картошку помять, через сито не перетерать.
3. К картофельному пюре добавить куриный желток, соль, крахмал.
4. Замешать картофельное тесто и сформовать шарики.
5. Положить кныдли до горячего кипятка, вскипятить, убавить температуру и томить на медленном огне до 10 мин.
6. Откинуть на сито, смазать маслом.
7. К грибному соусу добавить сливки и вскипятить его.
8. На тарелку положить горячий соус.
9. Кныдли откинуть на сито, смазать растительным маслом, выложить сверху на грибной соус.
Советы по оформлению блюда:
- Декорировать зеленым луком.
- Посыпать луковым кранчем и васильком.
- Положить красные чипсы из силикованых форм по кругу.
- Полить зеленым маслом по кругу.
Рецептом поделился шеф-повар ресторана SAZHA в отеле DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрий Диденко.
Читайте также: