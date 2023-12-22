Вкусное блюдо на Рождество: рецепт картофельных кныдлив с грибным соусом

Кныдли – это простое в приготовлении блюдо из картофельного теста, которое разнообразит ваш рождественский стол.

Ингредиенты картофель отварной 780 г яйца (желток) 4 шт. разрыхлитель теста картофельный крахмал соль соус из белых грибов 100 г сливки кулинарные 30% 10 г масло подсолнечное рафинированное 10 мл лук зеленый кранч луковый выпеченные чипсы в форме масло зеленое василек сушеный

1. Горячий отварной картофель отбрасываем на сито, чтобы отошла лишняя влага с паром.

2. Картошку помять, через сито не перетерать.

3. К картофельному пюре добавить куриный желток, соль, крахмал.

4. Замешать картофельное тесто и сформовать шарики.

5. Положить кныдли до горячего кипятка, вскипятить, убавить температуру и томить на медленном огне до 10 мин.

6. Откинуть на сито, смазать маслом.

7. К грибному соусу добавить сливки и вскипятить его.

8. На тарелку положить горячий соус.

9. Кныдли откинуть на сито, смазать растительным маслом, выложить сверху на грибной соус.

Советы по оформлению блюда:

Декорировать зеленым луком.

Посыпать луковым кранчем и васильком.

Положить красные чипсы из силикованых форм по кругу.

Полить зеленым маслом по кругу.

Рецептом поделился шеф-повар ресторана SAZHA в отеле DIDUKH Eco-Hotel & SPA (Ribas Hotels) Юрий Диденко.

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