Вкусные свиные ребра в духовке: популярный рецепт

Приготовить свиные ребрышки в духовке достаточно просто. Несмотря на элементарную технику приготовления, блюдо может занять достойное место даже на праздничном столе.

Обычно рецепт не предполагает длительной подготовки. Весь секрет в заранее замаринованном мясе.

Ингредиенты:

Ребра – 1,2 кг

Маринад:

2 ст. л. масла

2 ст. л. горчицы французской

1 ст. л. крепкой горчицы

4 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. меда

1 ч. л. паприки копченой

1 ч. л. паприки сладкой

4 зубка чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Маринад хорошо перемешиваем до однородного состояния, когда мед с горчицей полностью растворятся в соевом соусе.

Ребра промыть проточной водой и порезать порционно. Подготовленным маринадом смазать ребра, оставить на два часа. В гусятницу на них кладем три порезанных лука и два лавровых листа. Запекаем в духовке при температуре 190 градусов в течение двух часов. Как только у мяса появится приятный румяный цвет, его можно вынимать.

Советы в приготовлении:

Ребра лучше мариновать на ночь.

Можно готовить в рукаве.

Лук можно нарезать большими кусками.

Чеснок лучше выдавить чеснодавкой.

Читайте также: