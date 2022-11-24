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Вкусные свиные ребра в духовке: популярный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
5876
Время на прочтение
1 мин
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Вкусные свиные ребра в духовке: популярный рецепт

Фото: Credits

Приготовить свиные ребрышки в духовке достаточно просто. Несмотря на элементарную технику приготовления, блюдо может занять достойное место даже на праздничном столе.

Обычно рецепт не предполагает длительной подготовки. Весь секрет в заранее замаринованном мясе.

Ингредиенты:

  • Ребра – 1,2 кг

Маринад:

  • 2 ст. л. масла
  • 2 ст. л. горчицы французской
  • 1 ст. л. крепкой горчицы
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. паприки копченой
  • 1 ч. л. паприки сладкой
  • 4 зубка чеснока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

Маринад хорошо перемешиваем до однородного состояния, когда мед с горчицей полностью растворятся в соевом соусе.

Ребра промыть проточной водой и порезать порционно. Подготовленным маринадом смазать ребра, оставить на два часа. В гусятницу на них кладем три порезанных лука и два лавровых листа. Запекаем в духовке при температуре 190 градусов в течение двух часов. Как только у мяса появится приятный румяный цвет, его можно вынимать.

Советы в приготовлении:

  • Ребра лучше мариновать на ночь.
  • Можно готовить в рукаве.
  • Лук можно нарезать большими кусками.
  • Чеснок лучше выдавить чеснодавкой.

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Дата публикации
Просмотры
5876
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