Вкусные свиные ребра в духовке: популярный рецепт

Приготовить свиные ребрышки в духовке достаточно просто. Несмотря на элементарную технику приготовления, блюдо может занять достойное место даже на праздничном столе.
Обычно рецепт не предполагает длительной подготовки. Весь секрет в заранее замаринованном мясе.
Ингредиенты:
- Ребра – 1,2 кг
Маринад:
- 2 ст. л. масла
- 2 ст. л. горчицы французской
- 1 ст. л. крепкой горчицы
- 4 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. меда
- 1 ч. л. паприки копченой
- 1 ч. л. паприки сладкой
- 4 зубка чеснока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
Маринад хорошо перемешиваем до однородного состояния, когда мед с горчицей полностью растворятся в соевом соусе.
Ребра промыть проточной водой и порезать порционно. Подготовленным маринадом смазать ребра, оставить на два часа. В гусятницу на них кладем три порезанных лука и два лавровых листа. Запекаем в духовке при температуре 190 градусов в течение двух часов. Как только у мяса появится приятный румяный цвет, его можно вынимать.
Советы в приготовлении:
- Ребра лучше мариновать на ночь.
- Можно готовить в рукаве.
- Лук можно нарезать большими кусками.
- Чеснок лучше выдавить чеснодавкой.
Читайте также:
- Свиные ребра с картофелем в хлебных крошках: оригинальный рецепт жаркого
- Как приготовить сочную курицу с овощами в кастрюле.
- Как приготовить свиные ребра во фруктовой глазури.