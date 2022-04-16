Вкусный кулич на Пасху: простой рецепт приготовления

Пасха по этому рецепту у вас точно получится.

Многие считают, что приготовить кулич на Пасху — это очень сложно и дорого, ведь нужно много составляющих и времени на приготовление. Да, надо немного повозиться и подождать, пока тесто подрастет, но все остальное — это очень простой и интересный процесс, который наполнит ваш дом невероятными ароматами выпечки.

Ингредиенты:

мука — 1 кг

сахар — 320 г

соль — 0,5 ч. л.

масло сливочное — 230 г

молоко — 350 мл.

сухие дрожжи — 14 г

яйца — 4 шт. + 2 желтка

изюм 250 г

Приготовление:

1. В небольшой, но глубокой миске смешайте 4 столовые ложки муки, сухие дрожжи, столовую ложку сахара и немного теплого молока. Перемешайте деревянной ложкой, накройте опару пищевой пленкой. Поставьте опару в теплое место без сквозняков, это может быть шкаф или выключенная духовка.

2. В отдельной миске смешайте 4 яйца, 2 желтка, сахар, соль и тщательно взбейте миксером (на большой скорости) до высокой белой массы.

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3. В другой миске смешайте муку, оставшиеся, яйца с сахаром, опару, растопленное сливочное масло, ванилин и все хорошо перемешайте ложкой. Когда тесто станет плотным, начинайте вымешивать руками на столе.

4. Переложите тесто в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подходить примерно на 1-1,5 часа.

5. Залейте изюм кипятком, откиньте на дуршлаг и просушите бумажным полотенцем.

6. Когда нужное время выйдет, выложите поднявшееся тесто на стол, высыпьте в центр просушенные изюм и хорошо вымесите его, чтобы равномерно распределить сухофрукты.

7. Разделите тесто на куски. Их размер будет зависеть от размера формы. Тесто должно заполнять форму на треть. Следите, чтобы сверху не осталось изюма, ведь во время выпекания, он будет пригорать.

8. Когда тесто распределите по формам, накройте их пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 15 минут.

9. Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

10. Когда куличи остынут, смажьте их глазурью.

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