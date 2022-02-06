Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Credits

Зимой тоже можно делать вкусные салаты из свежих овощей. Используйте для этого простые продукты.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и очень вкусный салат из ингредиентов, которые точно есть у вас в холодильнике. Такой салат будет отличным дополнением к обеду или вкусным ужином. Обязательно попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

  • крупная морковь — 1 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • сыр твердый — 60 г;
  • петрушка — 3-4 веточки;
  • чеснок — 3 зубка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сметана (или оливковое масло) — 2 ст. л.

Приготовление:

Очистите овощи и отварите яйца.

Нашинкуйте морковку соломкой, яйца натрите на крупной терке, на этой же терке натрите и сыр.

Выдавите через чеснокодавку чеснок и мелко порубите зелень.

Смешайте все в одной тарелке и добавьте специи по вкусу.

Заправьте салат сметаной или оливковым маслом. Хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Читайте также: Салат из капусты и морковки: простой и быстрый рецепт

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация