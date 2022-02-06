Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Зимой тоже можно делать вкусные салаты из свежих овощей. Используйте для этого простые продукты.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и очень вкусный салат из ингредиентов, которые точно есть у вас в холодильнике. Такой салат будет отличным дополнением к обеду или вкусным ужином. Обязательно попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
- крупная морковь — 1 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- сыр твердый — 60 г;
- петрушка — 3-4 веточки;
- чеснок — 3 зубка;
- соль, перец — по вкусу;
- сметана (или оливковое масло) — 2 ст. л.
Приготовление:
Очистите овощи и отварите яйца.
Нашинкуйте морковку соломкой, яйца натрите на крупной терке, на этой же терке натрите и сыр.
Выдавите через чеснокодавку чеснок и мелко порубите зелень.
Смешайте все в одной тарелке и добавьте специи по вкусу.
Заправьте салат сметаной или оливковым маслом. Хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
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