Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами

Зимой тоже можно делать вкусные салаты из свежих овощей. Используйте для этого простые продукты.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить простой и очень вкусный салат из ингредиентов, которые точно есть у вас в холодильнике. Такой салат будет отличным дополнением к обеду или вкусным ужином. Обязательно попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

крупная морковь — 1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

сыр твердый — 60 г;

петрушка — 3-4 веточки;

чеснок — 3 зубка;

соль, перец — по вкусу;

сметана (или оливковое масло) — 2 ст. л.

Приготовление:

Очистите овощи и отварите яйца.

Нашинкуйте морковку соломкой, яйца натрите на крупной терке, на этой же терке натрите и сыр.

Выдавите через чеснокодавку чеснок и мелко порубите зелень.

Смешайте все в одной тарелке и добавьте специи по вкусу.

Заправьте салат сметаной или оливковым маслом. Хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

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