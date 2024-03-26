Влажный шоколадно-банановый хлеб: вкусный и простой рецепт

Попробуйте этот чудесный шоколадно-банановый хлеб. Он прост в приготовлении и очень вкусный.
Это идеальное сочетание сладкого банана и ароматного шоколада будет отличным дополнением к вашему завтраку или перекусу.
Ингредиенты
- Мука
- 250 г
- Сахар
- 220 г
- Разрыхлитель
- 2 ч.л
- Пищевая сода
- 1 ч.л
- Соль
- 1/4 ч.л
- Корица
- 1/2 ч.л
- Йогурт
- 240 г
- Банановое пюре
- 230 г
- Масло
- 120 мл
- Темный шоколад
- 80 г
Приготовление
Смешайте йогурт, банановое пюре, масло и сахар в одной миске и перемешайте, пока сахар не растворится.
Добавьте все сухие ингредиенты в жидкие, перемешайте до полного соединения. Последним шагом будет посыпка шоколадной стружки.
Слегка смажьте форму для выпечки диаметром 8 дюймов и выстелите пергаментом. Налейте тесто в форму и проведите ножом примерно на 1/4 дюйма внутрь теста от конца сковороды к другому концу и выпекайте при 180°C в течение 30-35 минут или дольше, если нужно.
Дайте хлебу остыть в форме для выпечки в течение 30 минут, затем осторожно извлеките и дайте ему остыть на решетке. Для достижения наилучших результатов храните буханку в герметичном контейнере или заверните в пленку.
Рецепт влажного шоколадно-бананового хлеба – это идеальный способ использовать спелые бананы и насладиться отличным вкусом. Не теряйте времени и попробуйте его уже сегодня.
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