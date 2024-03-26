Влажный шоколадно-банановый хлеб: вкусный и простой рецепт

Попробуйте этот чудесный шоколадно-банановый хлеб. Он прост в приготовлении и очень вкусный.

Это идеальное сочетание сладкого банана и ароматного шоколада будет отличным дополнением к вашему завтраку или перекусу.

Ингредиенты Мука 250 г Сахар 220 г Разрыхлитель 2 ч.л Пищевая сода 1 ч.л Соль 1/4 ч.л Корица 1/2 ч.л Йогурт 240 г Банановое пюре 230 г Масло 120 мл Темный шоколад 80 г

Приготовление

Смешайте йогурт, банановое пюре, масло и сахар в одной миске и перемешайте, пока сахар не растворится.

Добавьте все сухие ингредиенты в жидкие, перемешайте до полного соединения. Последним шагом будет посыпка шоколадной стружки.

Слегка смажьте форму для выпечки диаметром 8 дюймов и выстелите пергаментом. Налейте тесто в форму и проведите ножом примерно на 1/4 дюйма внутрь теста от конца сковороды к другому концу и выпекайте при 180°C в течение 30-35 минут или дольше, если нужно.

Дайте хлебу остыть в форме для выпечки в течение 30 минут, затем осторожно извлеките и дайте ему остыть на решетке. Для достижения наилучших результатов храните буханку в герметичном контейнере или заверните в пленку.

Рецепт влажного шоколадно-бананового хлеба – это идеальный способ использовать спелые бананы и насладиться отличным вкусом. Не теряйте времени и попробуйте его уже сегодня.

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