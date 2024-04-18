Вместо чипсов: рецепт низкокалорийной закуски от топ-модели Жизель Бундхен

43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – написала кулинарную книгу, которая уже успела стать бестселлером The New York Times. Некоторыми рецептами модель делится в своем Instagram.

Так, она предложила вариант того, чем можно заменить чипсы или другие вредные снеки. Рецепт очень прост и состоит из минимума ингредиентов.

Ингредиенты:

2 ст. вареного нута

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. куркумы

½ ст. л. копченой паприки

соль по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты. Хорошо перемешать. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.

Такой нут можно добавлять в салаты и супы-пюре или есть, как снеки, вместо попкорна и чипсов.

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