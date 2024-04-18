Вместо чипсов: рецепт низкокалорийной закуски от топ-модели Жизель Бундхен

Звезда поделилась интересным рецептом.
43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – написала кулинарную книгу, которая уже успела стать бестселлером The New York Times. Некоторыми рецептами модель делится в своем Instagram.
Так, она предложила вариант того, чем можно заменить чипсы или другие вредные снеки. Рецепт очень прост и состоит из минимума ингредиентов.
Ингредиенты:
- 2 ст. вареного нута
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. куркумы
- ½ ст. л. копченой паприки
- соль по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Хорошо перемешать. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.
Такой нут можно добавлять в салаты и супы-пюре или есть, как снеки, вместо попкорна и чипсов.
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