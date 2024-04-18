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Вместо чипсов: рецепт низкокалорийной закуски от топ-модели Жизель Бундхен

Вместо чипсов: рецепт низкокалорийной закуски от топ-модели Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

Звезда поделилась интересным рецептом.

43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – написала кулинарную книгу, которая уже успела стать бестселлером The New York Times. Некоторыми рецептами модель делится в своем Instagram.

Так, она предложила вариант того, чем можно заменить чипсы или другие вредные снеки. Рецепт очень прост и состоит из минимума ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 2 ст. вареного нута
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. куркумы
  • ½ ст. л. копченой паприки
  • соль по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты. Хорошо перемешать. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.

Такой нут можно добавлять в салаты и супы-пюре или есть, как снеки, вместо попкорна и чипсов.

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