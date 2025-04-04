Волосатая паска: трендовый рецепт этого года

Волосатая паска / © Credits

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Этот десерт заполоняет кулинарные ленты Instagram и TikTok и сочетает в себе нежный аромат домашней выпечки с эпатажной подачей. Кто бы мог подумать, что паска получит интересную «шерстяную» начинку, а предложили такой рецепт на странице valeria.matrokhina.

Своим появлением этот десерт обязан новой волне пасхальных кулинарных трендов — после дубайского шоколада, бала баяна и «волосатой» шоколадки, пришло время пасок, которые выглядят как художественное произведение и не уступают по вкусу классической выпечке наших бабушек.

Что такое «волосатая паска»

Название может звучать дерзко, однако на самом деле речь идет о паске, середина которого — pişmaniye (турецкая сахарная вата), напоминающая сладкие локоны. Это не только эстетика, но и идеальная текстура: воздушная и шелковистая.

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Особенность рецепта

«Волосатая паска» — это не просто декоративная фишка, а настоящий взрыв вкуса. Ее тесто вы выбираете по своему вкусу, а внутри — скрытый трендовый сюрприз, который создает wow-эффект.

А все, что вам нужно для приготовления, просто отрежьте верхушку паски и достаньте серединку. Начините ее «волосами ангела», можете их утрамбовать, или сделать более пышными и накройте отрезанной верхушкой. Сверху нанесите любимое пасхальное украшение и все готово.

«Волосатая паска» — это современная версия любимой пасхальной выпечки, которая сочетает традиции и модные кулинарные тенденции. Она украсит праздничный стол и непременно станет звездой вашего Instagram. Не бойтесь экспериментировать именно так рождаются новые вкусы и семейные традиции.