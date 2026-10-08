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Вяленые сливы с чесноком и травами: рецепт оригинальной закуски
Это оригинальная закуска из вяленых слив с чесноком, прованскими травами и розмарином, залитых растительным или оливковым маслом.
Такая пикантная закуска идеально подойдет, как дополнение к мясу, сырной тарелке или просто, как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты
- сливы
- 1 кг
- чеснок
- 3-4 зубчика
- сахар
- 1-2 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- прованские травы
- по вкусу
- растительное масло
- 150-200 мл
- розмарин
- 2-3 веточки
Сливы помойте, разделите на половинки и удалите косточки.
Противень застелите пергаментной бумагой, выложите сливы срезом вверх и равномерно посыпьте сахаром, солью и прованскими травами, отправьте в заранее разогретую духовку до 100 градусов около 4-6 часов, в зависимости от размера и сочности слив (сливы должны быть мягкими, но упругуми).
Чеснок очистите, и нарежьте тонкими пластинами.
На дно чистой, сухой банки выложите вяленые сливы, перекладывая чесноком, веточками розмарина.
Залейте горячим растительным маслом, плотно закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, храните в холодильнике.
Советы:
Сливы выбирайте плотные, не мягкие.
Если духовка у вас без конвекции, дверцу оставьте немного приоткрытой.
Специи используйте по своему вкусу.