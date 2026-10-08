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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

Вяленые сливы с чесноком и травами: рецепт оригинальной закуски

Это оригинальная закуска из вяленых слив с чесноком, прованскими травами и розмарином, залитых растительным или оливковым маслом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
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Вяленые сливы с чесноком и травами

Вяленые сливы с чесноком и травами / © Credits

Такая пикантная закуска идеально подойдет, как дополнение к мясу, сырной тарелке или просто, как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

сливы
1 кг
чеснок
3-4 зубчика
сахар
1-2 ч. л.
соль
1 ч. л.
прованские травы
по вкусу
растительное масло
150-200 мл
розмарин
2-3 веточки

  1. Сливы помойте, разделите на половинки и удалите косточки.

  2. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите сливы срезом вверх и равномерно посыпьте сахаром, солью и прованскими травами, отправьте в заранее разогретую духовку до 100 градусов около 4-6 часов, в зависимости от размера и сочности слив (сливы должны быть мягкими, но упругуми).

  3. Чеснок очистите, и нарежьте тонкими пластинами.

  4. На дно чистой, сухой банки выложите вяленые сливы, перекладывая чесноком, веточками розмарина.

  5. Залейте горячим растительным маслом, плотно закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, храните в холодильнике.

Советы:

  • Сливы выбирайте плотные, не мягкие.

  • Если духовка у вас без конвекции, дверцу оставьте немного приоткрытой.

  • Специи используйте по своему вкусу.

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