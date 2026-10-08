Вяленые сливы с чесноком и травами: рецепт оригинальной закуски

Противень застелите пергаментной бумагой, выложите сливы срезом вверх и равномерно посыпьте сахаром, солью и прованскими травами, отправьте в заранее разогретую духовку до 100 градусов около 4-6 часов, в зависимости от размера и сочности слив (сливы должны быть мягкими, но упругуми).