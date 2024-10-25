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Вяленые томаты: рецепт вкусной закуски

Вяленые томаты: рецепт вкусной закуски

Вяленые томаты: рецепт вкусной закуски / Фото: Credits

Вяленые томаты – это отличная закуска, которая удачно дополнит ваши любимые блюда.

На странице nowbynaturesupps поделились рецептом, как быстро и просто приготовить эту аппетитную закуску дома, не тратя много времени и усилий. Такой рецепт позволяет получить естественный вкус без дополнительных консервантов и избыточного количества соли.

Ингредиенты

Спелые помидоры
1 кг
Чеснок
3-4 зубчика
Свежий розмарин
2-3 веточки
Оливковое масло
1 стакан
Соль
Молотый черный перец

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 120°C и застелите противень пергаментом;
  2. Разрежьте помидоры пополам и извлеките немного семян, чтобы они быстрее высушились;
  3. Разложите помидоры срезом вверх на подготовленный противень;
  4. Посыпьте солью и перцем;
  5. Поставьте противень в духовку и дайте помидорам медленно высохнуть в течение 2-4 часов в зависимости от их размера. Они должны уменьшиться и сморщиться, но все еще быть немного мягкими и не полностью обезвоженными.
  6. В стерилизованную банку выложите слоями сушеные помидоры с нарезанным чесноком и веточками свежего розмарина;
  7. Налейте оливковое масло в банку, полностью покрыв помидоры, чеснок и розмарин. Убедитесь, что все помидоры погружены в растительное масло.
  8. Плотно закройте банку и храните в холодильнике.

Вкус со временем усилится. Помидоры уже можно есть сразу через несколько часов после маринования, но их вкус станет еще лучше через несколько дней.

Вяленые томаты, приготовленные дома, отличаются особым вкусом и ароматом. Кроме того, вы можете контролировать количество специй и соли, подстраивая рецепт под свой вкус. Это особенно актуально для людей, которые соблюдают здоровый образ жизни и стремятся избегать чрезмерного потребления соли и консервантов. Домашние вяленые томаты можно добавлять в салаты, пасты, пиццу, бутерброды или просто подавать в качестве закуски.

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