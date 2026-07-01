Взбитое клубничное масло: рецепт сладкого масла для намазывания

Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Реклама

Этот рецепт — о простой роскоши, минимуме ингредиентов, максимуме вкуса и текстуре, которая буквально тает на горячих кашах, панкейках или свежих тостах. А если уменьшить количество сахара, ягодное масло станет идеальным дополнением к мясным стейкам. Фудблогер Валерия Велигура рассказала о рецепте, который легко повторить дома, но который выглядит так, будто его подавали бы в уютном европейском кафе.

Ингредиенты клубника или другие ягоды 150 г сахар 10–20 г цедра ½ лимона лимонный сок 1 ч. л. соль щепотка сливочное масло 200 г

Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

Сначала ягоды смешивают с сахаром, лимонной цедрой и лимонным соком. Полученную массу растирают и варят на среднем огне около 5 минут, после чего дают ей полностью остыть. Отдельно мягкое сливочное масло взбивают до пышности, оно должно стать светлее и увеличиться в объеме. Далее к нему добавляют ягодную массу, щепотку соли и еще раз взбивают до абсолютно однородной, кремовой текстуры.

В результате получается воздушное, ароматное взбитое масло с ярким ягодным акцентом, которое хочется есть ложкой ещё до подачи на стол.

Взбитое ягодное масло — это тот случай, когда простота работает на 100%. Оно одинаково хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами, легко подстраивается под настроение и всегда придает блюдам ощущение «особого момента».

Реклама

Новости партнеров