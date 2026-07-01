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Взбитое клубничное масло: рецепт сладкого масла для намазывания
Ягодное масло — нежное, ароматное и настолько универсальное, что одна ложка легко превращает обычный тост или блинчик в небольшой гастрономический ритуал.
Этот рецепт — о простой роскоши, минимуме ингредиентов, максимуме вкуса и текстуре, которая буквально тает на горячих кашах, панкейках или свежих тостах. А если уменьшить количество сахара, ягодное масло станет идеальным дополнением к мясным стейкам. Фудблогер Валерия Велигура рассказала о рецепте, который легко повторить дома, но который выглядит так, будто его подавали бы в уютном европейском кафе.
Ингредиенты
- клубника или другие ягоды
- 150 г
- сахар
- 10–20 г
- цедра
- ½ лимона
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- 200 г
Приготовление
Сначала ягоды смешивают с сахаром, лимонной цедрой и лимонным соком.
Полученную массу растирают и варят на среднем огне около 5 минут, после чего дают ей полностью остыть.
Отдельно мягкое сливочное масло взбивают до пышности, оно должно стать светлее и увеличиться в объеме.
Далее к нему добавляют ягодную массу, щепотку соли и еще раз взбивают до абсолютно однородной, кремовой текстуры.
В результате получается воздушное, ароматное взбитое масло с ярким ягодным акцентом, которое хочется есть ложкой ещё до подачи на стол.
Взбитое ягодное масло — это тот случай, когда простота работает на 100%. Оно одинаково хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами, легко подстраивается под настроение и всегда придает блюдам ощущение «особого момента».