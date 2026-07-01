ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Взбитое клубничное масло: рецепт сладкого масла для намазывания

Ягодное масло — нежное, ароматное и настолько универсальное, что одна ложка легко превращает обычный тост или блинчик в небольшой гастрономический ритуал.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
360 ккал
Комментарии
Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera

Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Этот рецепт — о простой роскоши, минимуме ингредиентов, максимуме вкуса и текстуре, которая буквально тает на горячих кашах, панкейках или свежих тостах. А если уменьшить количество сахара, ягодное масло станет идеальным дополнением к мясным стейкам. Фудблогер Валерия Велигура рассказала о рецепте, который легко повторить дома, но который выглядит так, будто его подавали бы в уютном европейском кафе.

Ингредиенты

клубника или другие ягоды
150 г
сахар
10–20 г
цедра
½ лимона
лимонный сок
1 ч. л.
соль
щепотка
сливочное масло
200 г
Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Взбитое клубничное масло instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала ягоды смешивают с сахаром, лимонной цедрой и лимонным соком.

  2. Полученную массу растирают и варят на среднем огне около 5 минут, после чего дают ей полностью остыть.

  3. Отдельно мягкое сливочное масло взбивают до пышности, оно должно стать светлее и увеличиться в объеме.

  4. Далее к нему добавляют ягодную массу, щепотку соли и еще раз взбивают до абсолютно однородной, кремовой текстуры.

В результате получается воздушное, ароматное взбитое масло с ярким ягодным акцентом, которое хочется есть ложкой ещё до подачи на стол.

Взбитое ягодное масло — это тот случай, когда простота работает на 100%. Оно одинаково хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами, легко подстраивается под настроение и всегда придает блюдам ощущение «особого момента».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie