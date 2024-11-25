Яблочная галета: рецепт ароматной выпечки

Аромат корицы, душистого перца и сладкой яблочной начинки сделает эту галету настоящим украшением вашего стола.
На странице wyseguide поделились рецептом яблочной галеты – великолепной альтернативы традиционному пирогу. Эта выпечка легка в приготовлении и не требует большого опыта.
Ингредиенты
- Готовое тесто
- Яблоки
- 4-6 шт.
- Коричневый сахар
- 1/2 стакана
- Мука
- 2 ст.л
- Лимонный сок
- 1 ст. л
- Молотая корица
- 1 час. л
- Душистый перец
- 1/2 ч. л
- Соль
- 1/4 ч. л
- Яйцо
- 1 шт.
- Сахар
Приготовление:
- Начните с разогрева духовки до 200°C. Это позволит выпечке равномерно пропекаться и создаст аппетитную золотистую корочку.
- В большой миске смешайте нарезанные яблоки, коричневый сахар, муку, лимонный сок, корицу, душистый перец и соль. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт ароматной смесью.
- Охлажденное тесто раскатайте и расположите на пергаментной бумаге или коврике для выпечки, чтобы легче перенести готовую галету на противень.
- Выложите яблочную начинку в центр раскатанного теста, оставив 5 см по краям.
- Ломтики яблок можно аккуратно выложить горкой – во время выпечки они немного опустятся.
- Загните края теста поверх начинки, сформировав легкие складки для удержания сока.
- Смажьте края теста взбитым яйцом, чтобы создать аппетитный золотистый оттенок. Посыпьте тесто сахаром, который придаст легкий хрустящий эффект и подчеркнет вкус выпечки.
- Перенесите галетy на нижнюю решетку духовки. Выпекайте в течение 45-55 минут при 200°C.
- У готовой галеты будут золотисто-коричневые края и нежная карамелизированная яблочная начинка.
- Извлеките галету из духовки и дайте ей полностью остыть перед нарезанием. Это позволит начинке "схватиться" и сделает подачу более аккуратной.
Советы:
- Используйте разные сорта яблок для более насыщенного вкуса. К примеру, сочетание кислых и сладких создаст идеальный баланс.
- Для дополнительного аромата можно добавить щепотку мускатного ореха или ванильного сахара к начинке.
В отличие от классического пирога, галета – это простая и быстрая выпечка. Она не требует тщательного выравнивания теста или специальной посуды. Ее "деревенский" вид придает шарм, а начинка остается сочной и ароматной.
Недавно мы писали о том, как приготовить яблочный тарт.
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