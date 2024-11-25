Яблочная галета: рецепт ароматной выпечки

На странице wyseguide поделились рецептом яблочной галеты – великолепной альтернативы традиционному пирогу. Эта выпечка легка в приготовлении и не требует большого опыта.

Ингредиенты Готовое тесто Яблоки 4-6 шт. Коричневый сахар 1/2 стакана Мука 2 ст.л Лимонный сок 1 ст. л Молотая корица 1 час. л Душистый перец 1/2 ч. л Соль 1/4 ч. л Яйцо 1 шт. Сахар

Приготовление:

Начните с разогрева духовки до 200°C. Это позволит выпечке равномерно пропекаться и создаст аппетитную золотистую корочку. В большой миске смешайте нарезанные яблоки, коричневый сахар, муку, лимонный сок, корицу, душистый перец и соль. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт ароматной смесью. Охлажденное тесто раскатайте и расположите на пергаментной бумаге или коврике для выпечки, чтобы легче перенести готовую галету на противень. Выложите яблочную начинку в центр раскатанного теста, оставив 5 см по краям. Ломтики яблок можно аккуратно выложить горкой – во время выпечки они немного опустятся. Загните края теста поверх начинки, сформировав легкие складки для удержания сока. Смажьте края теста взбитым яйцом, чтобы создать аппетитный золотистый оттенок. Посыпьте тесто сахаром, который придаст легкий хрустящий эффект и подчеркнет вкус выпечки. Перенесите галетy на нижнюю решетку духовки. Выпекайте в течение 45-55 минут при 200°C. У готовой галеты будут золотисто-коричневые края и нежная карамелизированная яблочная начинка. Извлеките галету из духовки и дайте ей полностью остыть перед нарезанием. Это позволит начинке "схватиться" и сделает подачу более аккуратной.

Советы:

Используйте разные сорта яблок для более насыщенного вкуса. К примеру, сочетание кислых и сладких создаст идеальный баланс.

Для дополнительного аромата можно добавить щепотку мускатного ореха или ванильного сахара к начинке.

В отличие от классического пирога, галета – это простая и быстрая выпечка. Она не требует тщательного выравнивания теста или специальной посуды. Ее "деревенский" вид придает шарм, а начинка остается сочной и ароматной.

Недавно мы писали о том, как приготовить яблочный тарт.

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