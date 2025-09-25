ТСН в социальных сетях

ua
en
Рецепты
53
1 мин

Яблочная запеканка в духовке: рецепт полезного десерта

Не знаете, что приготовить на завтрак? Тогда этот рецепт сочного, ароматного яблочного десерта подойдет по вкусу вашей семье однозначно.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
45 минут
98 ккал
Яблочная запеканка в духовке

Яблочная запеканка в духовке / © Credits

Яблоки используйте любого сорта, а для более яркого аромата запеканки добавьте корицу или ванильный сахар.

Ингредиенты

яблоки
3 шт (средние)
мука пшеничная
2 ст. л.
яйца куриные
2 шт.
молоко
100 мл
масло сливочное
50 г + (для смазывания
сахарная пудра
50 г
соль
щепотка
корица
по вкусу

  1. Яблоки помойте, очистите от кожуры, разрежьте на четыре части, удалите семена и нарежьте на средние кубики.

  2. На сковороде растопите сливочное масло, выложите яблоки и тушите на среднем огне, помешивая 5 минут.

  3. Яйца с сахарной пудрой, солью взбейте венчиком. Добавьте просеянную муку, корицу, перемешайте и постепенно добавляйте молоко, продолжая мешать, чтобы не было комочков, добавьте тушеные яблоки и еще раз перемешайте. Массу выложите в форму, смазанную слегка сливочным маслом, и разровняйте.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Подавайте в форме для выпечки.

Советы:

  • Корицу можно заменить ванильным сахаром.

  • Готовую запеканку можно посыпать сахарной пудрой.

53
