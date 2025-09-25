- Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Яблочная запеканка в духовке: рецепт полезного десерта
Не знаете, что приготовить на завтрак? Тогда этот рецепт сочного, ароматного яблочного десерта подойдет по вкусу вашей семье однозначно.
Яблоки используйте любого сорта, а для более яркого аромата запеканки добавьте корицу или ванильный сахар.
Ингредиенты
- яблоки
- 3 шт (средние)
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- масло сливочное
- 50 г + (для смазывания
- сахарная пудра
- 50 г
- соль
- щепотка
- корица
- по вкусу
Яблоки помойте, очистите от кожуры, разрежьте на четыре части, удалите семена и нарежьте на средние кубики.
На сковороде растопите сливочное масло, выложите яблоки и тушите на среднем огне, помешивая 5 минут.
Яйца с сахарной пудрой, солью взбейте венчиком. Добавьте просеянную муку, корицу, перемешайте и постепенно добавляйте молоко, продолжая мешать, чтобы не было комочков, добавьте тушеные яблоки и еще раз перемешайте. Массу выложите в форму, смазанную слегка сливочным маслом, и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Подавайте в форме для выпечки.
Советы:
Корицу можно заменить ванильным сахаром.
Готовую запеканку можно посыпать сахарной пудрой.