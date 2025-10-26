- Дата публикации
Яблочно-тыквенный пирог: рецепт для тех, кто любит влажную выпечку
Благодаря яблокам и тыкве пирог получается сочным и ароматным.
Этот вкусный пирог понравится тем, кто любит влажную выпечку.
Ингредиенты
- тыква
- 250 г
- яблоки
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 250 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 120 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
Тыкву и яблоки очистите от кожуры, натрите на мелкую терку.
Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены, добавьте тыкву, яблоки, соль, еще раз слегка взбейте, всыпьте частями муку, просеянную с разрыхлителем, каждый раз, тщательно перемешивая до однородности.
Дно формы выстелите пергаментом, вылейте тесто в форму и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой, выньте из формы, слегка остудите и подайте к столу.
Советы:
По желанию добавьте корицу, изюм.