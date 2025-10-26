ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Яблочно-тыквенный пирог: рецепт для тех, кто любит влажную выпечку

Благодаря яблокам и тыкве пирог получается сочным и ароматным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
223 ккал
Яблочно-тыквенный пирог: рецепт для тех, кто любит влажную выпечку

© Credits

Этот вкусный пирог понравится тем, кто любит влажную выпечку.

Ингредиенты

тыква
250 г
яблоки
2 шт.
мука пшеничная
250 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
120 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
щепотка

  1. Тыкву и яблоки очистите от кожуры, натрите на мелкую терку.

  2. Взбейте миксером яйца с сахаром до пышной пены, добавьте тыкву, яблоки, соль, еще раз слегка взбейте, всыпьте частями муку, просеянную с разрыхлителем, каждый раз, тщательно перемешивая до однородности.

  3. Дно формы выстелите пергаментом, вылейте тесто в форму и разровняйте.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой, выньте из формы, слегка остудите и подайте к столу.

Советы:

  • По желанию добавьте корицу, изюм.

Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie