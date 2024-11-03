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Яблочные блины: рецепт вкусного завтрака

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
131 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
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Яблочные блины: рецепт вкусного завтрака

Яблочные блины / Фото: Credits

Особенность приготовления блинов в том, что яблоки добавляются прямо в тесто. Тонкие, ароматные блинчики понравятся как взрослым, так и детям.

Вам понадобится мука, молоко, яйца, сахар, растительное масло и яблоки. Подайте яблочные блины с медом, сметаной или вареньем.

Ингредиенты

молоко
100 мл
мука пшеничная
180 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
2 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
соль
щепотка
яблоки
2 шт.
  1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины. Натрите на крупной терке.
  2. В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте венчиком. Влейте теплое молоко, растительное масло и всыпайте частями муку, непрерывно перемешивая тесто. Добавьте яблоки и с помощью погружного блендера взбейте тесто до однородности. Оставьте на 10 минут.
  3. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Налейте в сковороду половником тесто и распределите его по всей поверхности. Выпекайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • В тесто можно добавить ванильный сахар или корицу.
  • Молоко используйте любой жирности.

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