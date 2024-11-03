Яблочные блины: рецепт вкусного завтрака

Особенность приготовления блинов в том, что яблоки добавляются прямо в тесто. Тонкие, ароматные блинчики понравятся как взрослым, так и детям.
Вам понадобится мука, молоко, яйца, сахар, растительное масло и яблоки. Подайте яблочные блины с медом, сметаной или вареньем.
Ингредиенты
- молоко
- 100 мл
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- щепотка
- яблоки
- 2 шт.
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины. Натрите на крупной терке.
- В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте венчиком. Влейте теплое молоко, растительное масло и всыпайте частями муку, непрерывно перемешивая тесто. Добавьте яблоки и с помощью погружного блендера взбейте тесто до однородности. Оставьте на 10 минут.
- Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Налейте в сковороду половником тесто и распределите его по всей поверхности. Выпекайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- В тесто можно добавить ванильный сахар или корицу.
- Молоко используйте любой жирности.
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