Яблочные чипсы с корицей: как приготовить простое и полезное блюдо в домашних условиях

Один из самых полезных перекусов - яблочные чипсы - на самом деле очень легко приготовить самостоятельно. Для этого нужны только яблоки, корица, сахар и духовка.
Ингредиенты
- яблоки
- 3 шт
- сахар
- корица
- Разогрейте духовку до 90°C. Застелите два больших противня силиконовыми ковриками для выпечки. Отложите в сторону.
- Вымойте и нарежьте тонкими ломтиками яблоки. Разложите ломтики яблок в один слой.
- Посыпьте корицей и сахаром.
- Выпекйте 1 час затем переверните яблоки и запекайте еще 1-1,5 часа. Выключите духовку и оставьте яблоки внутри, пока духовка остынет, в течение 1 часа. Это поможет им стать хрустящими.
Советы:
- Яблоки нужно резать очень тонкими ломтиками. Если у вас ломтики яблок толстые, они получатся мягкими и не будут хрустеть.
- Посыпать сахаром с корицей можно только одну сторону яблок или перевернуть их и посыпать обе стороны.
- Храните яблочные чипсы при комнатной температуре в герметичном контейнере до 1 недели.
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