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Яблочные чипсы с корицей: как приготовить простое и полезное блюдо в домашних условиях

Время готовки
3 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
510 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
165
Время на прочтение
1 мин
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Яблочные чипсы с корицей: как приготовить простое и полезное блюдо в домашних условиях

Яблочные чипсы с корицей / Фото: Credits

Один из самых полезных перекусов - яблочные чипсы - на самом деле очень легко приготовить самостоятельно. Для этого нужны только яблоки, корица, сахар и духовка.

Ингредиенты

яблоки
3 шт
сахар
корица
  1. Разогрейте духовку до 90°C. Застелите два больших противня силиконовыми ковриками для выпечки. Отложите в сторону.
  2. Вымойте и нарежьте тонкими ломтиками яблоки. Разложите ломтики яблок в один слой.
  3. Посыпьте корицей и сахаром.
  4. Выпекйте 1 час затем переверните яблоки и запекайте еще 1-1,5 часа. Выключите духовку и оставьте яблоки внутри, пока духовка остынет, в течение 1 часа. Это поможет им стать хрустящими.

Советы:

  • Яблоки нужно резать очень тонкими ломтиками. Если у вас ломтики яблок толстые, они получатся мягкими и не будут хрустеть. 
  • Посыпать сахаром с корицей можно только одну сторону яблок или перевернуть их и посыпать обе стороны.
  • Храните яблочные чипсы при комнатной температуре в герметичном контейнере до 1 недели.

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Дата публикации
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