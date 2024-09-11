Яблочные корзинки: рецепт ароматной выпечки к кофе

Вместо традиционного пирога попробуйте приготовить порционные корзинки с яблоками и корицей.
Пряный аромат яблок с корицей пробуждают теплые воспоминания и мысли. Хочется заварить ароматный кофе, укутаться в мягкое покрывало, взять вкусную яблочную выпечку и смотреть любимый осенний фильм. На странице _sweetmonkey_ показали, как приготовить сладкие корзины с ароматными яблоками и корицей для приятного домашнего вечера.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло (растопленное) – 8 ст. л
- Коричневый сахар – 1 чашка
- Яйца – 1 шт.
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- Мука — 1/3 стакана
- Разрыхлитель — 1 ч. л
- Соль — 1/4 ч. л
- Мускатный орех – 1 ч. л
- Корица – 1 ч. л
Для яблок:
- Яблоки (нарезанные кубиками) – 3 шт.
- Коричневый сахар — 1/4 стакана
- Лимонный сок – 1 ст. л
- Корица – 1 ч. л
- Специи для яблок – 1/2 ч. л
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
Крамбл:
- Коричневый сахар — 1/4 стакана
- Мука — 1/4 стакана
- Сливочное масло (растопленное) – 4 ст. л
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 175°C;
- Смажьте форму для мафинов маслом;
- Смешайте коричневый сахар с маслом и взбейте все;
- Добавте яйцо и ванильный экстракт;
- Соедините сухие ингредиенты в миске, перемешайте и добавьте к другим;
- Положите тесто в форму для кексов и прижмите посередине, чтобы сделать ямку;
- Выпекайте 22 минуты, если у вас большая форма и 12 минут для маленькой;
- Выньте из духовки, чтобы корзинки остыли. Они будут мягкими до полного охлаждения;
- В кастрюле смешайте яблоки, коричневый сахар, специи, корицу, экстракт ванили, лимонный сок и проварите все помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а фруктовый сок не загустеет. Варите около 5-8 минут;
- Сделайте крамбл, смешав вилкой коричневый сахар, муку и размягченное или растопленное масло;
- Выложите яблоки в центр корзин, а сверху добавьте крамбл.
Приятного аппетита!
Такие корзинки можно наполнить совершенно разными фруктами, например, персиками, черникой, бананами или сделать фруктовое ассорти.
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