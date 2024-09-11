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Яблочные корзинки: рецепт ароматной выпечки к кофе

Яблочные корзинки: рецепт ароматной выпечки к кофе

Рецепт ароматной выпечки кофе / Фото: www.credits

Вместо традиционного пирога попробуйте приготовить порционные корзинки с яблоками и корицей.

Пряный аромат яблок с корицей пробуждают теплые воспоминания и мысли. Хочется заварить ароматный кофе, укутаться в мягкое покрывало, взять вкусную яблочную выпечку и смотреть любимый осенний фильм. На странице _sweetmonkey_ показали, как приготовить сладкие корзины с ароматными яблоками и корицей для приятного домашнего вечера.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло (растопленное) – 8 ст. л
  • Коричневый сахар – 1 чашка
  • Яйца – 1 шт.
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • Мука — 1/3 стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л
  • Соль — 1/4 ч. л
  • Мускатный орех – 1 ч. л
  • Корица – 1 ч. л

Для яблок:

  • Яблоки (нарезанные кубиками) – 3 шт.
  • Коричневый сахар — 1/4 стакана
  • Лимонный сок – 1 ст. л
  • Корица – 1 ч. л
  • Специи для яблок – 1/2 ч. л
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Крамбл:

  • Коричневый сахар — 1/4 стакана
  • Мука — 1/4 стакана
  • Сливочное масло (растопленное) – 4 ст. л

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 175°C;
  • Смажьте форму для мафинов маслом;
  • Смешайте коричневый сахар с маслом и взбейте все;
  • Добавте яйцо и ванильный экстракт;
  • Соедините сухие ингредиенты в миске, перемешайте и добавьте к другим;
  • Положите тесто в форму для кексов и прижмите посередине, чтобы сделать ямку;
  • Выпекайте 22 минуты, если у вас большая форма и 12 минут для маленькой;
  • Выньте из духовки, чтобы корзинки остыли. Они будут мягкими до полного охлаждения;
  • В кастрюле смешайте яблоки, коричневый сахар, специи, корицу, экстракт ванили, лимонный сок и проварите все помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а фруктовый сок не загустеет. Варите около 5-8 минут;
  • Сделайте крамбл, смешав вилкой коричневый сахар, муку и размягченное или растопленное масло;
  • Выложите яблоки в центр корзин, а сверху добавьте крамбл.

Приятного аппетита!

Такие корзинки можно наполнить совершенно разными фруктами, например, персиками, черникой, бананами или сделать фруктовое ассорти.

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