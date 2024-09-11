Яблочные корзинки: рецепт ароматной выпечки к кофе

Вместо традиционного пирога попробуйте приготовить порционные корзинки с яблоками и корицей.

Пряный аромат яблок с корицей пробуждают теплые воспоминания и мысли. Хочется заварить ароматный кофе, укутаться в мягкое покрывало, взять вкусную яблочную выпечку и смотреть любимый осенний фильм. На странице _sweetmonkey_ показали, как приготовить сладкие корзины с ароматными яблоками и корицей для приятного домашнего вечера.

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло (растопленное) – 8 ст. л

Коричневый сахар – 1 чашка

Яйца – 1 шт.

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Мука — 1/3 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л

Соль — 1/4 ч. л

Мускатный орех – 1 ч. л

Корица – 1 ч. л

Для яблок:

Яблоки (нарезанные кубиками) – 3 шт.

Коричневый сахар — 1/4 стакана

Лимонный сок – 1 ст. л

Корица – 1 ч. л

Специи для яблок – 1/2 ч. л

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Крамбл:

Коричневый сахар — 1/4 стакана

Мука — 1/4 стакана

Сливочное масло (растопленное) – 4 ст. л

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175°C;

Смажьте форму для мафинов маслом;

Смешайте коричневый сахар с маслом и взбейте все;

Добавте яйцо и ванильный экстракт;

Соедините сухие ингредиенты в миске, перемешайте и добавьте к другим;

Положите тесто в форму для кексов и прижмите посередине, чтобы сделать ямку;

Выпекайте 22 минуты, если у вас большая форма и 12 минут для маленькой;

Выньте из духовки, чтобы корзинки остыли. Они будут мягкими до полного охлаждения;

В кастрюле смешайте яблоки, коричневый сахар, специи, корицу, экстракт ванили, лимонный сок и проварите все помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а фруктовый сок не загустеет. Варите около 5-8 минут;

Сделайте крамбл, смешав вилкой коричневый сахар, муку и размягченное или растопленное масло;

Выложите яблоки в центр корзин, а сверху добавьте крамбл.

Приятного аппетита!

Такие корзинки можно наполнить совершенно разными фруктами, например, персиками, черникой, бананами или сделать фруктовое ассорти.

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