Яблочные маффины - рецепт десерта, который пахнет домом

Яблочные маффины теплые, ароматные, с карамелизированными кусочками яблок и хрустящей крошкой сверху. Это десерт, который легко представить на уютном завтраке или как идеальное дополнение к кофе.

Яблочные маффины tiktok.com/@iramsfoodstory

Тренд на «комфортную выпечку» не сдает позиций, и это логично. В быстром ритме жизни мы все чаще ищем рецепты, которые дают не только результат, но и эмоцию. Именно такой рецепт появился на странице iramsfoodstory, он сочетает в себе все лучшее, а именно, текстуру маффинов, вкус яблочного пирога и современную подачу.

Ингредиенты

Для теста

  • растопленное сливочное масло 55 г

  • сахар 180 г

  • коричневый сахар 100 г

  • разрыхлитель 2 ч. л

  • сода ½ ч. л

  • ванильная паста 1 ст. л

  • яйца (комнатной температуры) 2 шт.

  • соль щепотка

  • мука 312 г

  • яблоки (очищенные и нарезанные) 1 стакан

  • сметана 60 г

  • пахта 1 стакан

  • нейтральное масло 4 ст. л

  • корица 1 ч. л

Карамелизированные яблоки

  • яблоки 1 стакан

  • сливочное масло 2 ст. л

  • коричневый сахар 2 ст. л

  • корица 1 ч. л

  • кукурузный крахмал 1 ч. л

  • соль щепотка

Крошка

  • мука 120 г

  • крахмал 2 ст. л

  • корица 2 ч. л

  • коричневый сахар 67 г

  • сахар 50 г

  • растопленное сливочное масло 110 г

Ванильная глазурь

  • сахарная пудра 60 г

  • молоко 1 ст. л

  • ванильная паста 1 ч. л

  • соль щепотка

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C.

  2. Подготовьте форму для маффинов с пергаментом.

  3. Взбейте яйца с коричневым сахаром, примерно, 1-2 мин, затем добавьте обычный сахар и еще раз перемешайте.

  4. Влейте растопленное масло и растительное, добавьте ваниль, сметану и пахту.

  5. Перемешайте до однородности.

  6. В отдельной миске смешайте муку, соль, корицу, соду и разрыхлитель.

  7. Смешайте нарезанные яблоки с 2 ст. л сухой смеси, это поможет равномерно распределить их в тесте.

  8. Соедините сухие и влажные ингредиенты, и добавьте яблоки.

  9. Перемешивайте только до объединения, не более.

  10. Оставьте тесто «отдохнуть» при комнатной температуре на 30-40 мин.

  11. На среднем огне растопите масло, добавьте яблоки, сахар, корицу, крахмал и соль.

  12. Готовьте 4-5 мин до мягкости.

  13. Смешайте все ингредиенты до текстуры влажной крошки.

  14. Чтобы приготовить глазурь, просто перемешайте все компоненты до гладкой консистенции.

  15. Разложите тесто в форму, сверху добавьте карамелизированные яблоки и крошку.

  16. Выпекайте 6 мин при 220°C, затем уменьшите до 190°C, но не открывайте духовку еще 14 мин. Готовность проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой.

  17. После охлаждения полейте маффины ванильной глазурью.

Яблочные маффины — больше, чем выпечка, это атмосфера, когда кухня наполняется ароматом корицы, а обычный день становится немного особенным. И, возможно, именно такие рецепты остаются с нами надолго, не из-за сложности, а из-за ощущений, которые они создают.

