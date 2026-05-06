Яблочные маффины - рецепт десерта, который пахнет домом

Яблочные маффины tiktok.com/@iramsfoodstory

Тренд на «комфортную выпечку» не сдает позиций, и это логично. В быстром ритме жизни мы все чаще ищем рецепты, которые дают не только результат, но и эмоцию. Именно такой рецепт появился на странице iramsfoodstory , он сочетает в себе все лучшее, а именно, текстуру маффинов, вкус яблочного пирога и современную подачу.

Ингредиенты

Для теста

растопленное сливочное масло 55 г

сахар 180 г

коричневый сахар 100 г

разрыхлитель 2 ч. л

сода ½ ч. л

ванильная паста 1 ст. л

яйца (комнатной температуры) 2 шт.

соль щепотка

мука 312 г

яблоки (очищенные и нарезанные) 1 стакан

сметана 60 г

пахта 1 стакан

нейтральное масло 4 ст. л

корица 1 ч. л

Карамелизированные яблоки

яблоки 1 стакан

сливочное масло 2 ст. л

коричневый сахар 2 ст. л

корица 1 ч. л

кукурузный крахмал 1 ч. л

соль щепотка

Крошка

мука 120 г

крахмал 2 ст. л

корица 2 ч. л

коричневый сахар 67 г

сахар 50 г

растопленное сливочное масло 110 г

Ванильная глазурь

сахарная пудра 60 г

молоко 1 ст. л

ванильная паста 1 ч. л

соль щепотка

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Подготовьте форму для маффинов с пергаментом. Взбейте яйца с коричневым сахаром, примерно, 1-2 мин, затем добавьте обычный сахар и еще раз перемешайте. Влейте растопленное масло и растительное, добавьте ваниль, сметану и пахту. Перемешайте до однородности. В отдельной миске смешайте муку, соль, корицу, соду и разрыхлитель. Смешайте нарезанные яблоки с 2 ст. л сухой смеси, это поможет равномерно распределить их в тесте. Соедините сухие и влажные ингредиенты, и добавьте яблоки. Перемешивайте только до объединения, не более. Оставьте тесто «отдохнуть» при комнатной температуре на 30-40 мин. На среднем огне растопите масло, добавьте яблоки, сахар, корицу, крахмал и соль. Готовьте 4-5 мин до мягкости. Смешайте все ингредиенты до текстуры влажной крошки. Чтобы приготовить глазурь, просто перемешайте все компоненты до гладкой консистенции. Разложите тесто в форму, сверху добавьте карамелизированные яблоки и крошку. Выпекайте 6 мин при 220°C, затем уменьшите до 190°C, но не открывайте духовку еще 14 мин. Готовность проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой. После охлаждения полейте маффины ванильной глазурью.

Яблочные маффины — больше, чем выпечка, это атмосфера, когда кухня наполняется ароматом корицы, а обычный день становится немного особенным. И, возможно, именно такие рецепты остаются с нами надолго, не из-за сложности, а из-за ощущений, которые они создают.

