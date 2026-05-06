Яблочные маффины - рецепт десерта, который пахнет домом
Яблочные маффины теплые, ароматные, с карамелизированными кусочками яблок и хрустящей крошкой сверху. Это десерт, который легко представить на уютном завтраке или как идеальное дополнение к кофе.
Тренд на «комфортную выпечку» не сдает позиций, и это логично. В быстром ритме жизни мы все чаще ищем рецепты, которые дают не только результат, но и эмоцию. Именно такой рецепт появился на странице iramsfoodstory, он сочетает в себе все лучшее, а именно, текстуру маффинов, вкус яблочного пирога и современную подачу.
Ингредиенты
Для теста
растопленное сливочное масло 55 г
сахар 180 г
коричневый сахар 100 г
разрыхлитель 2 ч. л
сода ½ ч. л
ванильная паста 1 ст. л
яйца (комнатной температуры) 2 шт.
соль щепотка
мука 312 г
яблоки (очищенные и нарезанные) 1 стакан
сметана 60 г
пахта 1 стакан
нейтральное масло 4 ст. л
корица 1 ч. л
Карамелизированные яблоки
яблоки 1 стакан
сливочное масло 2 ст. л
коричневый сахар 2 ст. л
корица 1 ч. л
кукурузный крахмал 1 ч. л
соль щепотка
Крошка
мука 120 г
крахмал 2 ст. л
корица 2 ч. л
коричневый сахар 67 г
сахар 50 г
растопленное сливочное масло 110 г
Ванильная глазурь
сахарная пудра 60 г
молоко 1 ст. л
ванильная паста 1 ч. л
соль щепотка
Приготовление
Разогрейте духовку до 220°C.
Подготовьте форму для маффинов с пергаментом.
Взбейте яйца с коричневым сахаром, примерно, 1-2 мин, затем добавьте обычный сахар и еще раз перемешайте.
Влейте растопленное масло и растительное, добавьте ваниль, сметану и пахту.
Перемешайте до однородности.
В отдельной миске смешайте муку, соль, корицу, соду и разрыхлитель.
Смешайте нарезанные яблоки с 2 ст. л сухой смеси, это поможет равномерно распределить их в тесте.
Соедините сухие и влажные ингредиенты, и добавьте яблоки.
Перемешивайте только до объединения, не более.
Оставьте тесто «отдохнуть» при комнатной температуре на 30-40 мин.
На среднем огне растопите масло, добавьте яблоки, сахар, корицу, крахмал и соль.
Готовьте 4-5 мин до мягкости.
Смешайте все ингредиенты до текстуры влажной крошки.
Чтобы приготовить глазурь, просто перемешайте все компоненты до гладкой консистенции.
Разложите тесто в форму, сверху добавьте карамелизированные яблоки и крошку.
Выпекайте 6 мин при 220°C, затем уменьшите до 190°C, но не открывайте духовку еще 14 мин. Готовность проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой.
После охлаждения полейте маффины ванильной глазурью.
Яблочные маффины — больше, чем выпечка, это атмосфера, когда кухня наполняется ароматом корицы, а обычный день становится немного особенным. И, возможно, именно такие рецепты остаются с нами надолго, не из-за сложности, а из-за ощущений, которые они создают.