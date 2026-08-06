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Яблочный джем, напоминающий киви: простой рецепт, ставший летним хитом
Один необычный ингредиент способен превратить обычные яблоки в ароматный джем с нежной текстурой, красивым зеленоватым цветом и вкусом, который большинство без колебаний назовет «киви».
Если традиционное варенье уже не удивляет, самое время попробовать рецепт, который активно обсуждают в соцсетях. На странице Буде смачно разом рассказали о способе приготовления необычного яблочного джема, который по внешнему виду и вкусу настолько напоминает киви, что многие даже не догадываются, из чего он на самом деле сделан.
Ингредиенты
- очищенные яблоки
- 1 кг
- вода
- 50 мл
- сахар (количество можно регулировать по своему вкусу)
- 300 г
- сухое желе со вкусом киви
- 1 пачка
Приготовление
Сначала очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками и переложите в кастрюлю.
Добавьте воду, доведите до кипения и варите примерно 15–20 минут, пока фрукты полностью не размягчатся.
После этого измельчите яблоки блендером до однородной массы, а для максимально нежной текстуры протрите пюре через сито.
Добавьте сахар, тщательно перемешайте и снова доведите смесь до кипения.
Следующий шаг — всыпать сухое желе со вкусом киви.
Хорошо перемешайте, пока порошок полностью не растворится, после чего варите джем ещё 5–10 мин.
Готовый горячий джем разлейте по заранее стерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.
Готовый десерт отличается густой кремовой консистенцией, нежным фруктовым ароматом и красивым зеленоватым оттенком. Если не раскрывать секрет рецепта, гости вряд ли догадаются, что в его основе лежат обычные яблоки, а не экзотическое киви.