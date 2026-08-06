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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7022
Время на прочтение
1 мин

Яблочный джем, напоминающий киви: простой рецепт, ставший летним хитом

Один необычный ингредиент способен превратить обычные яблоки в ароматный джем с нежной текстурой, красивым зеленоватым цветом и вкусом, который большинство без колебаний назовет «киви».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
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Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Если традиционное варенье уже не удивляет, самое время попробовать рецепт, который активно обсуждают в соцсетях. На странице Буде смачно разом рассказали о способе приготовления необычного яблочного джема, который по внешнему виду и вкусу настолько напоминает киви, что многие даже не догадываются, из чего он на самом деле сделан.

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

очищенные яблоки
1 кг
вода
50 мл
сахар (количество можно регулировать по своему вкусу)
300 г
сухое желе со вкусом киви
1 пачка
Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Сначала очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками и переложите в кастрюлю.

  2. Добавьте воду, доведите до кипения и варите примерно 15–20 минут, пока фрукты полностью не размягчатся.

  3. После этого измельчите яблоки блендером до однородной массы, а для максимально нежной текстуры протрите пюре через сито.

  4. Добавьте сахар, тщательно перемешайте и снова доведите смесь до кипения.

  5. Следующий шаг — всыпать сухое желе со вкусом киви.

  6. Хорошо перемешайте, пока порошок полностью не растворится, после чего варите джем ещё 5–10 мин.

  7. Готовый горячий джем разлейте по заранее стерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.

Готовый десерт отличается густой кремовой консистенцией, нежным фруктовым ароматом и красивым зеленоватым оттенком. Если не раскрывать секрет рецепта, гости вряд ли догадаются, что в его основе лежат обычные яблоки, а не экзотическое киви.

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