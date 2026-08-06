Яблочный джем, напоминающий киви: простой рецепт, ставший летним хитом

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Если традиционное варенье уже не удивляет, самое время попробовать рецепт, который активно обсуждают в соцсетях. На странице Буде смачно разом рассказали о способе приготовления необычного яблочного джема, который по внешнему виду и вкусу настолько напоминает киви, что многие даже не догадываются, из чего он на самом деле сделан.

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты очищенные яблоки 1 кг вода 50 мл сахар (количество можно регулировать по своему вкусу) 300 г сухое желе со вкусом киви 1 пачка

Яблочный джем tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Сначала очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте их небольшими кусочками и переложите в кастрюлю. Добавьте воду, доведите до кипения и варите примерно 15–20 минут, пока фрукты полностью не размягчатся. После этого измельчите яблоки блендером до однородной массы, а для максимально нежной текстуры протрите пюре через сито. Добавьте сахар, тщательно перемешайте и снова доведите смесь до кипения. Следующий шаг — всыпать сухое желе со вкусом киви. Хорошо перемешайте, пока порошок полностью не растворится, после чего варите джем ещё 5–10 мин. Готовый горячий джем разлейте по заранее стерилизованным банкам и сразу же герметично закройте крышками.

Готовый десерт отличается густой кремовой консистенцией, нежным фруктовым ароматом и красивым зеленоватым оттенком. Если не раскрывать секрет рецепта, гости вряд ли догадаются, что в его основе лежат обычные яблоки, а не экзотическое киви.

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