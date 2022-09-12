Яблочный хлеб в сахарной глазури: рецепт идеального осеннего кекса

Этот хлеб больше похож на яблочный пирог, и в нем идеально сочетаются все главные вкусы и ароматы осени.
Яблоки и корица созданы друг для друга, а в сочетании с легким по текстуре тестом получается просто фантастически вкусный кекс, который можно подавать с маслом, сливками или шариком мороженого к кофе или чаю.
Ингредиенты
Яблочная начинка с корицей
- светло-коричневый сахар - треть стакана
- корица - 2 ч. л.
- яблоки - 2 шт., нарезанных кубиками
Тесто
- сливочное масло - 125 г
- светло-коричневый сахар - 160 г
- яйца - 2 шт.
- ваниль - 2 ч. л.
- мука - 1,5 ст.
- соль - 0,5 ч. л.
- разрыхлитель - 2 ч. л.
- молотый мускатный орех - щепотка
- молока - 0,5 ст.
Глазурь
- сахарная пудра - 0, 5 ст.
- молоко - 1 ст. л. или чуть больше
Приготовление
Разогреть духовку до 180 градусов.
Коричневый сахар, корицу и яблоки, нарезанные кубиками, перемешайте.
Начинайте готовить тесто: сливочное масло и сахар перемешивайте в миксере в течение 2-3 минут, добавьте яйца и ваниль, перемешайте до однородности.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и мускатный орех - добавьте смесь в миксер, на низкой скорости добавьте молоко.
В смазанную маслом форму вылейте половину теста, сверху выложите половину яблочной смеси, сверху вылейте оставшуюся половину теста, посыпьте оставшейся яблочной смесью.
Выпекать 50-60 минут, или пока хлеб не станет золотисто-коричневым и не затвердеет, а зубочистка будет выходить почти чистой.
Дайте хлебу остыть в форме в течение 30 минут, прежде чем достать.
Смешайте сахарную пудру и молоко для глазури и полейте ею остывший хлеб.
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