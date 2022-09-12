Яблочный хлеб в сахарной глазури: рецепт идеального осеннего кекса

Этот хлеб больше похож на яблочный пирог, и в нем идеально сочетаются все главные вкусы и ароматы осени.

Яблоки и корица созданы друг для друга, а в сочетании с легким по текстуре тестом получается просто фантастически вкусный кекс, который можно подавать с маслом, сливками или шариком мороженого к кофе или чаю.

Ингредиенты

Яблочная начинка с корицей

светло-коричневый сахар - треть стакана

корица - 2 ч. л.

яблоки - 2 шт., нарезанных кубиками

Тесто

сливочное масло - 125 г

светло-коричневый сахар - 160 г

яйца - 2 шт.

ваниль - 2 ч. л.

мука - 1,5 ст.

соль - 0,5 ч. л.

разрыхлитель - 2 ч. л.

молотый мускатный орех - щепотка

молока - 0,5 ст.

Глазурь

сахарная пудра - 0, 5 ст.

молоко - 1 ст. л. или чуть больше

Приготовление

Разогреть духовку до 180 градусов.

Коричневый сахар, корицу и яблоки, нарезанные кубиками, перемешайте.

Начинайте готовить тесто: сливочное масло и сахар перемешивайте в миксере в ​​течение 2-3 минут, добавьте яйца и ваниль, перемешайте до однородности.

Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и мускатный орех - добавьте смесь в миксер, на низкой скорости добавьте молоко.

В смазанную маслом форму вылейте половину теста, сверху выложите половину яблочной смеси, сверху вылейте оставшуюся половину теста, посыпьте оставшейся яблочной смесью.

Выпекать 50-60 минут, или пока хлеб не станет золотисто-коричневым и не затвердеет, а зубочистка будет выходить почти чистой.

Дайте хлебу остыть в форме в течение 30 минут, прежде чем достать.

Смешайте сахарную пудру и молоко для глазури и полейте ею остывший хлеб.

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