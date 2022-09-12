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Яблочный хлеб в сахарной глазури: рецепт идеального осеннего кекса

Дата публикации
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Время на прочтение
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Яблочный хлеб в сахарной глазури: рецепт идеального осеннего кекса

Фото: Credits

Этот хлеб больше похож на яблочный пирог, и в нем идеально сочетаются все главные вкусы и ароматы осени.

Яблоки и корица созданы друг для друга, а в сочетании с легким по текстуре тестом получается просто фантастически вкусный кекс, который можно подавать с маслом, сливками или шариком мороженого к кофе или чаю. 

Ингредиенты

Яблочная начинка с корицей

  • светло-коричневый сахар - треть стакана
  • корица - 2 ч. л.
  • яблоки - 2 шт., нарезанных кубиками

Тесто 

  • сливочное масло - 125 г
  • светло-коричневый сахар - 160 г
  • яйца - 2 шт.
  • ваниль - 2 ч. л.
  • мука -  1,5 ст.
  • соль - 0,5 ч. л.
  • разрыхлитель - 2 ч. л.
  • молотый мускатный орех - щепотка
  • молока - 0,5 ст.

Глазурь

  • сахарная пудра - 0, 5 ст.
  • молоко - 1 ст. л. или чуть больше

Приготовление

Разогреть духовку до 180 градусов. 
Коричневый сахар, корицу и яблоки, нарезанные кубиками, перемешайте.
Начинайте готовить тесто: сливочное масло и сахар перемешивайте в миксере в ​​течение 2-3 минут, добавьте яйца и ваниль, перемешайте до однородности.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и мускатный орех - добавьте смесь в миксер, на низкой скорости добавьте молоко.
В смазанную маслом форму вылейте половину теста, сверху выложите половину яблочной смеси, сверху вылейте оставшуюся половину теста, посыпьте оставшейся яблочной смесью.
Выпекать 50-60 минут, или пока хлеб не станет золотисто-коричневым и не затвердеет, а зубочистка будет выходить почти чистой.
Дайте хлебу остыть в форме в течение 30 минут, прежде чем достать. 
Смешайте сахарную пудру и молоко для глазури и полейте ею остывший хлеб.

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