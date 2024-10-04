Яблочный пирог: идеальный рецепт традиционной выпечки

Этот ароматный яблочный пирог станет отличным дополнением к вашему столу и порадует всех близких за чашкой чая.
На странице roxmiamimotivation показали, как приготовить вкуснейший яблочный пирог.
Ингредиенты для теста:
- Мука 350 г
- Холодное сливочное масло 225 г
- Сахар 2 ст. л
- Соль
- Холодная вода 30 мл
Ингредиенты для начинки:
- Яблоки 750 г
- Сахар 100 г
- Мука 30 г
- Корица 1 ч. л
- Лимонный сок
Приготовление:
- Сделайте тесто: в большой миске смешайте муку, сахар и соль;
- Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и вотрите его в смесь пальцами;
- Постепенно добавьте холодную воду и вымешивайте, пока не образуется тесто;
- Заверните его в полиэтиленовую пленку и оставьте отдохнуть в холодильнике не менее 30 минут;
- Сделайте начинку, в миске смешайте яблочные ломтики с сахаром, мукой, корицей и лимонным соком. Смесь нужно хорошо перемешать;
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, пока оно не станет достаточного размера, чтобы накрыть форму для выпечки;
- Выстелите форму для выпечки тестом и обрежьте излишки;
- Проколите вилкой отверстия у основания теста;
- Насыпьте яблочную смесь на выстланное тесто;
- Раскатайте остатки теста и используйте его, чтобы накрыть сверху яблоки;
- Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте яблочный пирог примерно 45-50 минут, пока сверху он не станет золотистого цвета;
- Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть, прежде чем разрезать на куски и подавать;
Наслаждайтесь этим великолепным классическим яблочным пирогом с шариком ванильного мороженого или свежими взбитыми сливками.
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