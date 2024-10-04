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Яблочный пирог: идеальный рецепт традиционной выпечки

Яблочный пирог: идеальный рецепт традиционной выпечки

Яблочный пирог / Фото: Credits

Этот ароматный яблочный пирог станет отличным дополнением к вашему столу и порадует всех близких за чашкой чая.

На странице roxmiamimotivation показали, как приготовить вкуснейший яблочный пирог.

Ингредиенты для теста:

  • Мука 350 г
  • Холодное сливочное масло 225 г
  • Сахар 2 ст. л
  • Соль
  • Холодная вода 30 мл

Ингредиенты для начинки:

  • Яблоки 750 г
  • Сахар 100 г
  • Мука 30 г
  • Корица 1 ч. л
  • Лимонный сок

Приготовление:

  • Сделайте тесто: в большой миске смешайте муку, сахар и соль;
  • Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и вотрите его в смесь пальцами;
  • Постепенно добавьте холодную воду и вымешивайте, пока не образуется тесто;
  • Заверните его в полиэтиленовую пленку и оставьте отдохнуть в холодильнике не менее 30 минут;
  • Сделайте начинку, в миске смешайте яблочные ломтики с сахаром, мукой, корицей и лимонным соком. Смесь нужно хорошо перемешать;
  • Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, пока оно не станет достаточного размера, чтобы накрыть форму для выпечки;
  • Выстелите форму для выпечки тестом и обрежьте излишки;
  • Проколите вилкой отверстия у основания теста;
  • Насыпьте яблочную смесь на выстланное тесто;
  • Раскатайте остатки теста и используйте его, чтобы накрыть сверху яблоки;
  • Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте яблочный пирог примерно 45-50 минут, пока сверху он не станет золотистого цвета;
  • Выньте пирог из духовки и дайте ему остыть, прежде чем разрезать на куски и подавать;

Наслаждайтесь этим великолепным классическим яблочным пирогом с шариком ванильного мороженого или свежими взбитыми сливками.

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