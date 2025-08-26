ТСН в социальных сетях

Рецепты
379
1 мин

Яблочный пирог на творожном тесте: простой рецепт вкусной выпечки

Приготовьте очень вкусный, ароматный пирог на творожном тесте с яблоками и корицей.

Екатерина Труш
1 час. 40 мин.
228 ккал
Яблочный пирог на творожном тесте

Яблочный пирог на творожном тесте / © Credits

Творог сделает пирог влажным и рассыпчатым. Этот десерт понравится как взрослым так и детям.

Ингредиенты

творог
200 г
мука пшеничная
250 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
180 г
крахмал
2 ст. л.
сахар
120 г
разрыхлитель
1,5 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло
яблоки
3 шт.
корица
сахарная пудра

  1. Перетрите в крошку, просеянную муку с холодным сливочным маслом. Добавьте мягкий творог, яйца, сахар, крахмал, разрыхлитель и соль. Замесите тесто и разделите его на две части (одну немного больше). Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  2. Яблоки помойте, удалите шкурку, сердцевину и нарежьте небольшими дольками.

  3. Дно формы застелите пергаментом, бока смажьте растительным маслом. Большую часть теста распределите на дно формы, затем ровным слоем выложите дольки яблок, посыпьте их корицей, накройте второй частью теста и защипните края.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Готовому пирогу дайте остыть 10 минут, извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог используйте 5% или 9%, если творог крупитчатый, перетрите его через сито.

  • Крахмал используйте любой.

Следующая публикация

