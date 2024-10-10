Яблочный штрудель из слоеного теста: простой рецепт

Яблочный штрудель – это нежный десерт из хрустящего теста, сочной начинки с пряным ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобятся готовое слоеное тесто, яблоки и корица.

Ингредиенты тесто слоеное бездрожжевое 250 г сахар 4 ст. л. яблоки 500 г лимонный сок 1/2 ст. л. корица 0,5 ч. л. яйцо куриное 1 шт. сухари панировочные 3 ст. л. сливочное масло 1 ст. л.

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. Яблоки вымойте. Очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Полейте лимонным соком. В миске соедините яблоки, сахар и корицу. Перемешайте. Тесто раскатайте очень тонко, смажьте сливочным маслом, присыпьте двумя столовыми ложками панировочных сухарей, отступая от краев два сантиметра, и равномерно распределите начинку, затем сверху посыпьте оставшимися сухарями и сверните тесто в плотный рулет. Хорошо защипните края и выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте взбитым яйцом и сверху на рулете сделайте несколько надрезов. Выпекайте заранее в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

Советы:

Тесто можно поместить на полотенце и сворачивать рулет с помощью него.

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