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Яблочный штрудель из слоеного теста: простой рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
261 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
302
Время на прочтение
1 мин
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Яблочный штрудель из слоеного теста: простой рецепт

Яблочный штрудель из слоеного теста / Фото: Credits

Яблочный штрудель – это нежный десерт из хрустящего теста, сочной начинки с пряным ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобятся готовое слоеное тесто, яблоки и корица.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
250 г
сахар
4 ст. л.
яблоки
500 г
лимонный сок
1/2 ст. л.
корица
0,5 ч. л.
яйцо куриное
1 шт.
сухари панировочные
3 ст. л.
сливочное масло
1 ст. л.
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Яблоки вымойте. Очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Полейте лимонным соком.
  3. В миске соедините яблоки, сахар и корицу. Перемешайте.
  4. Тесто раскатайте очень тонко, смажьте сливочным маслом, присыпьте двумя столовыми ложками панировочных сухарей, отступая от краев два сантиметра, и равномерно распределите начинку, затем сверху посыпьте оставшимися сухарями и сверните тесто в плотный рулет. Хорошо защипните края и выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Смажьте взбитым яйцом и сверху на рулете сделайте несколько надрезов.
  6. Выпекайте заранее в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

Советы:

Тесто можно поместить на полотенце и сворачивать рулет с помощью него.

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