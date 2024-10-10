Яблочный штрудель из слоеного теста: простой рецепт

Яблочный штрудель – это нежный десерт из хрустящего теста, сочной начинки с пряным ароматом корицы.
Для приготовления вам понадобятся готовое слоеное тесто, яблоки и корица.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 250 г
- сахар
- 4 ст. л.
- яблоки
- 500 г
- лимонный сок
- 1/2 ст. л.
- корица
- 0,5 ч. л.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сухари панировочные
- 3 ст. л.
- сливочное масло
- 1 ст. л.
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Яблоки вымойте. Очистите от кожуры, сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Полейте лимонным соком.
- В миске соедините яблоки, сахар и корицу. Перемешайте.
- Тесто раскатайте очень тонко, смажьте сливочным маслом, присыпьте двумя столовыми ложками панировочных сухарей, отступая от краев два сантиметра, и равномерно распределите начинку, затем сверху посыпьте оставшимися сухарями и сверните тесто в плотный рулет. Хорошо защипните края и выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Смажьте взбитым яйцом и сверху на рулете сделайте несколько надрезов.
- Выпекайте заранее в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.
Советы:
Тесто можно поместить на полотенце и сворачивать рулет с помощью него.
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