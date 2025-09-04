- Дата публикации
- Рецепты
- 103
- 1 мин
Яблочный штрудель из теста фило: быстрый рецепт
Это один из самых быстрых, но не менее вкусных штруделей с яблоками из теста фило. Замешивать его не нужно, используйте готовое, которое можно купить в любом супермаркете.
С этим тестом очень легко работать, а выпечка получается хрустящей с ароматной яблочной начинкой. Этот десерт никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- тесто фило
- 400 г
- сливочное масло
- 150 г
- сахар
- 4 ст. л.
- яблоки
- 5 шт.
- сухари панировочные
- 3 ст. л.
- корица
- 1 ч. л.
- сахарная пудра
-
Тесто заранее разморозьте, для этого оставьте его в закрытой упаковке при комнатной температуре на 2-3 часа.
Яблоки помойте, очистите, удалите сердцевину и нарежьте на маленькие кубики. Добавьте сахар, корицу, перемешайте, посыпьте панировочными сухарями и еще раз перемешайте.
Сливочное масло растопите.
Для одного штруделя нужно четыре листа теста фило.
На рабочую поверхность выложите один лист теста, смажьте его растопленным сливочным маслом, таким образом, смажьте остальные три листа теста, затем выложите яблочную начинку на тесто так, чтобы по краям оставалось немного свободного места, и сверните рулетом, подворачивая края. Также сформируйте второй и третий штрудель. Смажьте их сверху сливочным маслом и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, швом вниз.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут до золотистой корочки. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Филе очень быстро засыхает, поэтому пока работаете с одним листом, остальные накройте влажным полотенцем.
По желанию добавьте изюм.