Яблочный штрудель из теста фило: быстрый рецепт

Тесто заранее разморозьте, для этого оставьте его в закрытой упаковке при комнатной температуре на 2-3 часа.

На рабочую поверхность выложите один лист теста, смажьте его растопленным сливочным маслом, таким образом, смажьте остальные три листа теста, затем выложите яблочную начинку на тесто так, чтобы по краям оставалось немного свободного места, и сверните рулетом, подворачивая края. Также сформируйте второй и третий штрудель. Смажьте их сверху сливочным маслом и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, швом вниз.