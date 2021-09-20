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Яблочный штрудель: настоящий австрийский рецепт

Яблочный штрудель: настоящий австрийский рецепт

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Существует великое множество яблочных пирогов, но один из самых известных –   пожалуй, штрудель. 

Всякий турист, приехавший в столицу Австрии, считает своим долгом зайти в кафе, чтобы отведать излюбленное местное лакомство – штрудель с яблоками, который и называют не иначе как венский штрудель. Поговаривают, что в свое время невест в Вене выбирали по умению готовить именно его.

Попробовав настоящий штрудель хоть раз, вы не сможете не оценить его по достоинству, потому что это тончайшее, как папиросная бумага, хрупкое тесто и много ароматной и вкусной начинки.

Ингредиенты:

  • для теста:
    • 250 г муки
    • 100 мл воды
    • 1 яйцо
    • растительное масло
    • соль
  • для начинки:
    • 1 кг яблок
    • 150 г сахара
    • 100 г сдобных сухарей
    • 100 г изюма
    • 100 г очищенных грецких орехов
    • 2 столовые ложки темного рома
    • 2 столовые ложки лимонного сока
    • 2 столовые ложки сливочного масла
    • 0,5 чайной ложки молотой корицы
  • 2 столовые ложки сахарной пудры для посыпки
  • мука для раскатки
  • сливочное масло для смазывания

Приготовление

Муку просеять на рабочую поверхность горкой, сделать в центре углубление, влить в него теплую воду и 1,5 столовые ложки растительного масла, вбить яйцо, посолить и замесить тесто. Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не станет гладким и эластичным и перестанет прилипать к рукам, что займет 10-15 минут.

Готовое тесто скатать в шар, смазать растительным маслом, обернуть пищевой пленкой и поставить на 30-40 минут в теплое место.

Изюм обдать кипятком, отцедить, залить ромом и оставить на полчаса. Сухари обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Орехи порубить. Яблоки нарезать мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком, приправить корицей и перемешать.

На расстеленном и припыленном мукой льняном полотенце или клеенке сначала по возможности тонко раскатать тесто, а затем растянуть от центра к краям, подкладывая снизу ладони, до полупрозрачного состояния.

Прямоугольный пласт теста смазать растопленным сливочным маслом. Отступив 2-3 см от длинного края, выложить вдоль него обжаренные сухари, на них – яблоки, присыпать изюмом, орехами и сахаром, скатать с помощью полотенца рулет, уложить его швом вниз на застеленный пергаментом противень и смазать растопленным сливочным маслом.

Выпекать около 40-45 минут при 180°С, пару раз доставая штрудель и смазывая его сливочным маслом.

Поверхность слегка остывшего штруделя притрусить сахарной пудрой.

На заметку

Подавать штрудель принято теплым с шариком мороженого.

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