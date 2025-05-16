Яблочный штрудель: рецепт ароматной выпечки с австрийским шармом / © Credits

Реклама

На странице Tasty Stories поделились обновленным и адаптированным рецептом из слоеного теста, который займет минимум времени, но порадует максимумом вкуса. Классический яблочный штрудель традиционно готовят из тонкого теста, яблок, корицы, изюма и орехов. Современные варианты допускают упрощение — например, использование готового слоеного теста.

Ингредиенты Слоеное дрожжевое тесто 500г Яблоки (желательно кисло-сладких сортов) 4–5 шт. Корица молотая 1 ст. Сахар 2 ч. л Ванильный сахар 1 ч. л Клюква сушеная (опционально) 50г Жареные орехи 50г Сахарная пудра

Приготовление

Очистите яблоки от кожицы и сердцевины, нарежьте тонкими слайсами. Добавьте корицу, сахар, ванильный сахар. По желанию — предварительно замоченную клюкву и измельченные орехи. Разморозьте тесто, если оно заморожено. Раскатайте его тонко на присыпанной мукой поверхности. Можно разрезать на две части, чтобы получилось два штруделя. Выложите начинку по всей площади теста, но оставьте немного свободного края. Аккуратно сверните в рулет, тщательно защипните края, чтобы не вытекал сок. Шов должно быть снизу. Переложите штрудель на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 40 мин, пока тесто не станет румяным и хрустящим. Дайте штруделю немного остыть, присыпьте сахарной пудрой и нарежьте порционными кусочками.

Подавайте с шариком ванильного мороженого или ложкой сметаны — идеальный десерт к чаю или кофе.

Советы:

Реклама

Если не любите клюкву — замените ее на изюм.

Орехи придают хрусткост, но можно обойтись и без них.

Вместо сахарной пудры можно слегка смазать штрудель абрикосовым джемом для блеска.

Хранить остатки лучше в герметичном контейнере до 3 дней.

Попробуйте этот рецепт и вы почувствуете, как сладкий аромат корицы и теплая атмосфера наполнят ваш дом.