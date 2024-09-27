Яблочный сидр: рецепт сливочно-карамельного напитка

На странице myblissfulhome показали, как приготовить вкусный и ароматный сливочно-яблочный сидр, который прийдётся по вкусу всей вашей семье.

Ингредиенты:

Органический яблочный сок 1 бутылка

Сгущенка 1 банка

Карамель 1/2 стакана

Ванильный экстракт 2 ст. л

Тыквенная специя 1 ч. л

Яблоко

Ингредиенты яблочно-карамельного соуса:

Сахар коричневый 2 стакана

Сливочное масло 1 кусок

Органический яблочный сок 1/2 стакана

Корица 1 палочка

Соль

Приготовление:

Для приготовления яблочно – карамельного соуса вам нужно прокипятить все ингредиенты на слабом огне около 15 минут, пока смесь не загустеет;

Оставьте яблочно-карамельный соус остыть;

В большую емкость добавьте все ингредиенты и аккуратно перемешайте их;

Затем добавьте большое количество льда и перемешайте еще раз.

Напиток подавать в охлажденном виде.

Советы :

Если вы не хотите самостоятельно готовить яблочно-карамельный соус, можете купить его в магазине или использовать сироп.

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Перед подачей можно украсить стаканы яблоком и корицей.

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